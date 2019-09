Amazonas Band apresenta concerto gratuito de jazz contemporâneo

Grandes obras da música contemporânea integram o mais novo espetáculo da Amazonas Band, “Swinging”, que será apresentado nos dias 21 e 24 deste mês, a partir das 20h, no Teatro Amazonas. O evento, que tem entrada gratuita, é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Sob regência do maestro Rui Carvalho, a orquestra fará um “passeio” por canções que marcaram o jazz do final do século XX até o início do século XXI, como “Ladybird”, de Tad Dameron, com arranjo de Maria Schneider; “Freedomland”, de Russ Ferrante, e “Dolphin Dance”, de Herbie Hancock, estas com arranjo de Bob Mintzer.

Também se destaca no repertório a música “Across The heart”, de Dave Hanson, que foi apresentada pela primeira vez em Manaus. “Dave Hanson, professor do Lamont School of Music na Universidade do Colorado, em Denver, visitou Manaus em 2006 para se apresentar no projeto Amazonas Band Convida. Poucos dias antes de embarcar para o Brasil, havia terminado esta composição, na qual elementos do jazz pós-fusion são notórios e que a Amazonas Band teve o privilégio de apresentar em estreia mundial”, conta Rui Carvalho.

O programa ainda traz outros nomes consagrados da música internacional que já se apresentaram em solo amazonense. Entre eles, Daniel Barry, que participou em duas edições do Festival Amazonas Jazz, em 2007 e 2011, e foi solista convidado também do Amazonas Band Convida em 2005 e 2016. Além de John Fedchock, que se apresentou como solista convidado da Amazonas Band no 6º Festival Amazonas Jazz, em 2011, e voltará com o seu New York Sextet em março de 2020 para a 10ª edição do evento.

“É uma grande oportunidade para o público conhecer a obra de alguns dos mais significativos compositores e arranjadores do jazz contemporâneo”,