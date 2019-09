Inscrições para o Conexões Culturais 2019 encerram nesta quarta (18)

Manaus- Na próxima quarta-feira, (18), encerra o prazo para artistas, produtores e agentes culturais inscreverem seus projetos para concorrerem ao edital-prêmio Manaus de Conexões Culturais 2019 . Lançado no dia (2) de agosto, o edital da Prefeitura de Manaus contemplará até 103 projetos artísticos e culturais, com um investimento total de R$ 3 milhões.

O edital na íntegra, assim como todos os formulários e requisitos exigidos, podem ser consultados na página de editais do portal Viva Manaus, ou pelo link direto bit.ly/conexoesculturais2019.

Os proponentes poderão apresentar seus projetos de forma física, seguindo todas as orientações do edital, com entrega das propostas na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo, até as 17h da quarta, (18). Outra opção é a inscrição do projeto por meio digital. Este ano, as inscrições on-line são facilitadas e podem ser feitas via formulário on-line, disponível na página do edital, e aberto até as 23h59 também do dia (18).

Serão selecionados projetos em cinco categorias: produção, formação, difusão, residências e intercâmbios, ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais. Não há número limitado para inscrição dos projetos e cada proponente pode inscrever a quantidade que desejar, mas poderá ser contemplado com até dois projetos em categorias diferentes. Os prêmios estão divididos em cinco módulos financeiros, de R$ 10 mil, R$ 30 mil, R$ 60 mil, R$ 75 mil e R$ 100 mil.

Em caso de dúvidas, os interessados em se inscrever podem entrar em contato com os canais oficiais da Diretoria de Cultura da Manauscult, pelo telefone (92) 3215-2127 ou pelo e-mail [email protected]

Oficinas e transmissão de tira-dúvidas

Para auxiliar os proponentes na elaboração de projetos culturais para os editais, duas oficinas de facilitação abertas ao público foram realizadas na última sexta, (13), no Vila Hub Coworking, e no sábado, (14), na Vila Vagalume.

Nas oficinas, o diretor de Cultura da Manauscult, Márcio Braz, apresentou todos os itens do edital e sanou as dúvidas do público presente nos eventos, com explanações a respeito dos objetos do edital e definições das categorias, como Ocupação Artística e Cultural e Intercâmbio, por exemplo. Ambas as oficinas foram transmitidas ao vivo pelo Facebook da Manauscult, Viva Manaus, e estão disponíveis na página para quem quiser assistir.

Já nesta segunda, (16), os interessados também terão mais uma oportunidade de tirar dúvidas: das 16h às 17h, a página do Facebook da fundação realiza mais uma transmissão ao vivo, em que os proponentes podem enviar seus comentários com dúvidas e esclarecimentos, que serão respondidos na hora. A página pode ser acessada em facebook.com/manauscult.