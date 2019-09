Jovem instrumentista no Amazonas? Oportunidade para você!

Manaus- As inscrições para o Concurso Jovem Instrumentista no Amazonas foram prorrogadas até o dia (30) de setembro. Com premiações que variam entre R$ 4 mil e R$ 9 mil, a iniciativa busca revelar os novos talentos da música amazonense.

As normas, fichas e demais documentos requeridos para a inscrição estão disponíveis no Portal Cultura Amazonas.

O Concurso Jovem Instrumentista integra a programação do 10º Festival Amazonas Jazz (FAJ), evento de nível internacional, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), que reunirá grandes nomes do gênero em Manaus, no próximo ano.

Os artistas interessados em participar da competição devem ser residentes no Estado e ter nascido a partir de 1º de janeiro de 1985.

As inscrições podem ser feitas online, pelos Correios ou presencialmente, na sede da SEC, localizada na avenida Sete de Setembro, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“O objetivo é incentivar a nova geração de instrumentistas amazonenses, possibilitar o contato com artistas de renome e proporcionar o aprimoramento técnico e artístico de suas carreiras”, destaca o diretor artístico do festival e maestro, Rui Carvalho.

Etapas elimininatórias

Os músicos inscritos no concurso devem passar por duas etapas eliminatórias e uma etapa classificatória, na qual precisarão apresentar duas músicas de livre escolha ao vivo, em data e local a serem definidos pela comissão organizadora do concurso.

Quem for selecionado para a final terá a oportunidade se apresentar no palco do Teatro Amazonas, durante o Festival Amazonas Jazz.

Os vencedores das categorias solo e duo receberão R$ 7 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 4 mil (3º lugar). Já os primeiros colocados em trios, quartetos, quintetos ou sextetos ganharão R$ 9 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º lugar) e R$ 6 mil (3º lugar).

O concurso ainda premiará um candidato com o Prêmio Almir Fernandes, no valor de R$ 2 mil, válido para qualquer categoria de participação, pelo talento excepcional demonstrado.

O nome da premiação homenageia o baterista Almir Fernandes, que foi um importante agente cultural e propagador do jazz no Amazonas.

*Com informações da assessoria