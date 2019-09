Confraria Vinhos e Elas traz sommelier Leandro Baena a Manaus

Manaus- Uma noite regada a vinhos e boas histórias é o que espera as participantes da nova edição da Confraria Vinhos e Elas, que acontece na sexta-feira (20), a partir das 20h, no Zefinha Amazonas. Com o tema “Brasilidade”, o evento contará ainda com a presença do wine influencer Leandro Baena, nome por trás da página Choro da Videira, que vem a Manaus compartilhar suas experiências como sommelier e principal influenciador digital do segmento no país.



O evento, destinado exclusivamente a mulheres, fará um passeio por rótulos produzidos pelas principais vinícolas brasileiras como Miolo, Salton, Casa Perini, Família Bebber, Dal Pizzol, entre outros. Junto a degustação, as participantes poderão desfrutar ainda de um menu assinado pela renomada chef amazonense Selma Reis. A noite contará ainda com o batismo das confreiras já participantes, que terão Leandro Baena como padrinho.

“O evento tem como tema ‘Brasilidade’ por Leandro Baena ser um grande defensor dos vinhos brasileiros. O batismo se originou pela forma simples que Leandro fala de vinhos e isso influenciou nossa confraria por termos como lema a simplicidade e desmistificação do vinho. A noite será estupenda, regada de surpresas com rótulos excelentes e alta gastronomia”, diz Amanda.

Os passaportes que dão acesso ao evento, incluindo a degustação de rótulos e o jantar, já estão disponível pelo valor de R$200.

