80 anos do Batman: DC e Warner Bros projetam bat-sinal no Brasil

Um personagem muito importante para os quadrinhos e desenhos animados está entrando para o grupo dos octogenários. Herói de Gotham City, o misterioso Batman completará 80 anos neste sábado, (21). Para a comemoração, a DC ao lado da Warner Bros., promoverá atrações em algumas cidades do mundo.

Ponto alto das celebrações, o bat-sinal iluminará arranha-céus e ponto turísticos. Em material de divulgação, Pam Lifford, Presidente da Warner Bros. para Marcas Globais e Experiências anima os fãs.

“O bat-sinal é certamente uma das imagens mais reconhecíveis em toda a iconografia de super-heróis, por isso o evento será marcante e transcenderá fronteiras, idiomas e culturas para nos unir a uma experiência única”, diz.

A lista de cidades que recebem o bat-sinal é composta por Tóquio, Joanesburgo, Paris, Barcelona, Londres, Nova York, Montreal, Cidade do México e Los Angeles. No Brasil, a atração será projetada na Avenida Paulista, em São Paulo, sob o prédio do Itaú Cultural um pouco antes das 20h, assim como os demais pontos selecionados.

Completando as comemorações brasileiras, os fãs poderão participar de Batman 80- A exposição, no Memorial da América Latina ou visitar a The Art of The Brick: DC Super Heroes, maior exposição de Lego do mundo, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Para os fãs esportistas acima de 16 anos, o dia do Batman também será comemorado com a corrida noturna Batman Run Series, onde os atletas irão percorrer as ruas paulistas.

Além do toda programação organizada, alguns lançamentos prometem agradar os admiradores do Homem-Morcego de todas as idades e bolsos. Itens como camisetas e conjuntos infantis podem ser adquiridos nas lojas da Riachuelo, C&A, Pernambucanas, Marisa, Piticas, Havaianas e Grendene, em todo o país. Além das lojas físicas, os produtos também podem ser adquiridos pela internet, na loja oficial da DC no Brasil.