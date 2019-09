Terceira edição do K-Weekend acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus - O público que consome cultura asiática, especificamente a coreana, tem crescido no Brasil. Na capital amazonense, não é diferente. Em sua terceira edição, o "K-Weekend", reúne amantes da cultura pop coreana, o "k-pop", do inglês "korean pop", no Manas Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento começa a partir das 14h neste sábado (21) e se encerra às 22h no domingo (22).

O organizador do K-Weekend, Yuri Castro, conta que a idealização do evento surgiu da carência de eventos voltados a este público específico. "Criamos este evento por conta da falta de opção que os kpoppers manauaras tinham para eventos totalmente voltados ao público e que durasse mais que algumas horas", comentou Yuri.

Yuri afirmou que o evento se difere dos outros já realizados do gênero, pois é reservado um dia para grupos de música coreana masculinos e outro para os femininos. "Pela quantidade e variedade de grupos existentes no k-pop, resolvemos dividir para assim podermos focar em vários grupos e atender a todos, não apenas aos que gostam dos grupos mais famosos", ressaltou o idealizador.

Nesta terceira edição, a novidade conta com a permanência da competição de grupos covers das edições anteriores por conta da reação positiva do público e a presença de uma área de Karaokê, atividade sempre foi muito pedida pelos fãs, se consolidando como o primeiro evento de kpop a adicionar esta atividade.

Confira a programação dos dois dias de evento:

14h – Exibição de MVs

15h – Competição de Covers Solo

16h – Gincana 16h30 – Competição de Covers Solos

17h30 – Random Play Dance

18h – Apresentações de covers (Grupos/Duplas)

19h – Resultado da Competição de Covers Solo

19h20 – Free Play

20h – Encerramento

Durante a programação haverá sorteios surpresa de vários brindes, entre vouchers dos estandes participantes e produtos oficiais de k-pop.