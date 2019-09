Amazonenses se preparam para curtir o Rock in Rio 2019

Manaus - Um dos maiores festivais de música do país está com os dias contados para começar. De 27 de setembro a 6 outubro, o Rio de Janeiro será o cenário de uma mistura de tribos que se encontram no Rock in Rio e como não podia deixar de ser, o público manauara já se prepara para embarcar na festa de 10 dias, que contará com shows de grandes nomes da música como Bon Jovi, Scorpions, Iron Maiden, Sepultura e Black Eyed Peas.

Antes de embarcarem com destino à cidade do rock, o grupo conversou com o EM TEMPO .

O estudante Lucas Rafael, de 23 anos que vai ao Rock in Rio desde 2011, guarda grandes memórias do festival. “A edição que mais me marcou foi a de 2015, por conta do Queen. É uma banda que eu amo e eu nunca tive a oportunidade de assisti-los. A empolgação foi tanta que acabei deixando meu ingresso em cima da mesa, em Manaus. Quando cheguei lá percebi que tinha esquecido o passaporte para o show, acabei comprando outro de um cambista na hora. Não ia perder de forma alguma o show”, contou Lucas.

Lucas Rafael já foi a seis edições do festival | Foto: Arquivo Pessoal

Neste ano, Lucas aguarda ansiosamente para os shows da banda Iron Maiden e Scorpions. “É impossível não falar dos shows do Iron Maiden, todos eles são sensacionais, é um padrão muito elevado de qualidade no show. Mas não só o Iron, tenho muita curiosidade de ver o Scorpions, sem dúvidas”, declarou o estudante.

O eletrotécnico Francisco Vieira, que neste ano irá perder as apresentações das bandas Anthrax, Iron Maiden, Helloween, Slayer, Torture Squad com Chuck Billy, espera que a segurança do festival seja organizada como da edição passada.

“Pelo fato de ter muito turista na cidade, espero que o policiamento seja reforçado como foi em 2017. Pelo menos essa foi a impressão que tivemos, apesar de nessa época ter estourado aquela guerra na Rocinha que era meu caminho chegar na cidade dorock”, declarou.

Lucas coleciona lembranças de todas as edições que já foi | Foto: Arquivo Pessoal

Ver de perto o artista ou banda que tanto admira é um sonho realizado. Agora ter a oportunidade de conhecer o artista pessoalmente, não tem preço. Este foi o caso do jornalista Thiago Monteiro, de 31 anos, que já foi para duas edições do festival.

“Em 2011, tive a oportunidade de ver de perto a lenda Lemmy Kilmister, do Motorhead, no Palco Mundo, vi um show do Metallica pela primeira vez, Slipknot e Coheed Cambria. Foi quase um parque de diversões para quem tinha 23 anos na época. Foi um sonho realizado. Tive a oportunidade de tirar uma foto com o vocalista Claudio Sanchez no Galeão, quando estava voltando para Manaus e em 2013 tirei uma foto com o lendário Bruce Springsteen quando estava caminhando por uma avenida de Copacabana”, declarou Thiago.

Thiago teve a oportunidade de conhecer o lendário Bruce Springsteen | Foto: Arquivo Pessoal

Desta vez, Thiago irá acompanhado pela esposa Gisele Cordeiro. Assim como ele, a engenheira civil, Gisele já foi em duas edições, porém esta será a primeira vez que irão juntos.

“Já estamos bem preparados para curtir as noites na Cidade do Rock. Será nossa primeira vez juntos no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar bastante, tanto o festival, quanto conhecer mais lugares da cidade maravilhosa”,contou Gisele.

Thiago conheceu o vocalista Cláudio Sanchez no aeroporto | Foto: Arquivo Pessoal

Se para os fãs de carteirinha do festival o clima de ansiedade é grande, para os que ainda não conheceram a “Cidade do Rock” é mais ainda. A assessora de comunicação, Juliana Maquiné, de 34 anos, acompanha o festival desde os 15 anos, mas essa será a primeira vez que vai ao Rock in Rio.

“Fui ao Rio de Janeiro para assistir ao show do Chico Buarque, artista que sou muito fã. Porém essa vai ser a primeira vez que vou ao Rock in Rio. Queria muito poder assistir Red Hot Chilli Peppers, porém não vou conseguir conciliar com o trabalho, pois o show será em uma quinta-feira. Mas estou animada para ver o Nickelbak, que sou fã desde a adolescência e a banda Imagine Dragons, que passei a gostar por conta do meu filho de 11 anos”, confessou Juliana.

Francisco junto com os amigos na edição passada | Foto: Arquivo Pessoal

Novidades

O evento será nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. Abaixo, a programação separada por dia dos palcos Mundo, Sunset, New Dance Order e Espaço Favela.

Neste ano, quem já estiver com tudo programado para curtir o Rock in Rio 2019 contará com a ajuda de um aplicativo para escolher quais atrações vai conferir de pertinho no festival. O Rock in Rio lançou seu app oficial para celular, um canal direto para que o público tenha acesso à programação do evento em primeira mão.

Thiago já foi a duas edições do festival | Foto: Arquivo Pessoal

Por meio do aplicativo, é possível conferir os horários dos shows de cada palco, o mapa da Cidade do Rock, as opções de alimentação, as experiências das marcas e todas as informações de serviços, incluindo as melhores opções de transporte.

Além de todas as informações, o aplicativo conta com uma contagem regressiva para cada atração auxiliando com notificações os usuários que programarem suas agendas a não perder nem um minuto dos shows selecionados.