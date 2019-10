Vídeo: Just Dance é atração gratuita nesta sexta-feira (20) em Manaus

Manaus - O Amazonas Shopping já iniciou os preparativos para o Dia das Crianças (12 de outubro). O centro de compras recebe nesta sexta-feira (20) a atração inédita Just Dance, badalado jogo de dança eletrônico.

Uma pista de dança com 290m² será reproduzida na Praça Central de Eventos do shopping e promete levar diversão para crianças, jovens e adultos que desejam dançar ao som dos seus ídolos. A atração funcionará até o dia 20 de outubro, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h aos domingos. A entrada é gratuita.

A brincadeira consiste em selecionar uma música para imitar os passos de um dançarino virtual. No videogame tradicional, o jogador mantém o controle na mão enquanto tenta seguir os movimentos da tela, mas ao vivo ele terá que mostrar seu talento em cima do palco, e o público acompanha o dançarino numa pista multicolorida e iluminada montada especialmente para todos entrarem no clima do evento.

A ideia é fazer com que todos se soltem durante os quatro minutos disponíveis para as coreografias. Já para os mais tímidos, o espaço disponibiliza jogos individuais e dois ambientes de socialização, que contam ainda com os personagens da atração em 2D e backdrops para fotos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/ TV Em Tempo