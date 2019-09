Festival reúne grandes nomes do blues e jazz em Manaus

Manaus - Artistas consagrados do jazz e blues fazem parte do 5º “Festival BB Seguros de Blues e Jazz”, que acontece neste sábado (21), das 15h às 22h, no Anfiteatro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.



O bluesman norte-americano Lil Jimmy Reed, o multi-instrumentalista Hermeto Pascoal, o cantor e guitarrista Pepeu Gomes, a banda Blue Etílicos, o grupo “O Bando” juntamente com a Festival BB Seguros Jazz Band fazem parte das atrações. Além disso, o contrabaixista amazonense Miquéias Pinheiro também está presente na line-up do festival.

O evento foi criado com um conceito simples: um dia para curtir com a família e os amigos. Para que isso se concretize, os shows são sempre realizados em locais ao ar livre, com bons espaços para o convívio social, no melhor espírito “música no parque”. A programação mescla blues e jazz e conta com line up caprichada, além de atividades para as crianças e ações de sustentabilidade, entre elas a coleta e correta destinação de resíduos recicláveis e não recicláveis.

O festival é um sucesso por onde passa | Foto: Lucas Pacheco

Grandes nomes

Ao longo de sua história, o Festival apresentou nos palcos nomes de peso no cenário nacional e internacional, Stanley Jordan, Al Di Meola, Robert Cray, Steve Guyger, Jimmy Burns, Louis Walker, Wallace Roney Quintet, Hamilton de Holanda, Leo Gandelman, Steve Guyger, Toninho Horta, Renato Borghetti, Maria Gadú, entre outros, com ótima repercussão.

O festival confirma o sucesso de público atingindo a marca de 324 mil pessoas em 132 shows realizados desde sua criação. O evento, que já acontecia em São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Recife, Curitiba e Belo Horizonte chega agora também a Goiânia e Manaus, totalizando 8 cidades, nas cinco regiões brasileiras. E, dessa forma, consolidou-se como o maior festival de Blues e Jazz do Brasil, tanto no quesito abrangência e público total.

Miquéias Pinheiro, que já tocou em vários festivais no Amazonas, Pará, Minas Gerais e São Paulo e também no Brazilian Day em Nova Iorque, Estados Unidos, conta que o interesse pelo estilo musical começou desde a infância.

Essa é a primeira vez que acontece em Manaus | Foto: Lucas Pacheco

"Iniciei meus estudos na música com 10 anos de idade e aos 14 já descobri uma afinidade maior com o contrabaixo elétrico. A partir de 2002, comecei a estudar o instrumento tanto acústico e elétrico no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Depois de dois anos comecei a atuar e gravar profissionalmente com diversos instrumentistas"

O amazonense gravou seu primeiro CD intitulado "Groove do Beira", trazendo uma mistura de ritmos da região norte, com outras sonoridades da música brasileira e do jazz. O álbum possui composições e participações de grandes nomes da música instrumental nacional e internacional como: Arismar dos Santos, Gilson de Souza, Ítalo Jiménez e Felipe Lamoglia.

Amazonense Miquéias Pinheiro | Foto: Divulgação

Relevância e dinamicidade

Nestes seis anos em que existe, a programação musical do evento não foi fixa, e sempre mudou de um lugar para o outro. Isso porque, de acordo com a organização do festival, a curadoria busca dar autenticidade ao BB Seguros Jazz e Blues.

Nas cinco cidades por onde o Festival BB Seguros de Blues e Jazz já passou em 2019, foram coletadas 6 toneladas de lixo, sendo mais de 80% de material reciclável e o restante de material orgânico, ambos com correta destinação para preservação do meio ambiente.

Além das atrações artísticas, o festival conta atividades especialmente programadas para as crianças como: oficina de desenho e colagem; oficina de malabares, pintura artística facial e escultura de balão. As atividades são gratuitas e começam às 14h e vão até às 18h.

Confira a programação:

15h – Abertura do festival e início das atividades para crianças (oficinas de desenho e colagem, malabares, pintura artística facial e escultura de balão, até às 19h)

15h30 – Festival BB Seguros Jazz Band

16h – Miquéias Pinheiro e Grupo

17h05 – Tributo Eric Clapton com O Bando

18h10 – Blues Etílicos

19h30 – Pepeu Gomes em um show instrumental

20h40 – Hermeto Pascoal

22h – Lil Jimmy Reed