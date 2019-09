Vídeo: Garantido 2020 ressalta a importância do povo da floresta

O Boi Garantido, o maior campeão da história do Festival Folclórico de Parintins anunciou o tema para a temporada 2020: “Somos o Povo da Floresta”.



A festa de anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira, (20), no Centro Administrativo do Bumbá na Cidade Garantido. A programação contou com a participação da Diretoria, Comissão de Artes, itens oficiais, imprensa e demais setores do boi de Lindolfo Monteverde.

Segundo o presidente Fábio Cardoso e seu vice Messias Albuquerque, o tema 2020 é um verdadeiro manifesto em favor daqueles que realmente conhecem a Amazônia. De quem todos os dias enfrenta as dificuldades e convive com a sabedoria, que lhe é peculiar, sempre com respeito a Floresta. “O Garantido vem fortalecido com a vitória consagradora de 2019, e sem sombra de dúvidas, está preparado para vencer pela trigésima terceira vez. Falamos isso pelo sentimento de aperfeiçoamento de um boi absolutamente vitorioso, unido e com um tema espetacular”, destacou Fábio Cardoso.

“Garantido é sempre atual. Volta as suas grandes apresentações falando sobre a Amazônia, sobre os povos que vivem na floresta. Tenho certeza que é um novo momento. O Garantido é o farol deste festival. É o Garantido que aponta o futuro da festa. E vamos inaugurar em 2020 novo estilo de se apresentar. E nada melhor que começar com um grande tema como este”, disse Júnior de Souza.

O tema 2020 é um verdadeiro manifesto para quem realmente conhece a Amazônia | Foto: Divulgação

Sobre o Tema

Nós, homens e mulheres do Boi Garantido, herdamos do nosso fundador, Lindolfo Monteverde, a celebração da vida. A floresta e seus povos estão em todos nós. Essa percepção profunda a respeito da vida, traduz a nossa visão, que se manifesta pela arte encarnada, inclusive a arte de viver.

A dança, a poesia, a música, o teatro, a pintura, os adereços, as indumentárias, as alegorias, a paixão e a fé do povo da Baixa de São José reafirmarão, no espetáculo artístico de junho próximo, que somos seres diferentes e, ao mesmo tempo, iguais viajantes da mesma “nave”, em cujo comando está́ a “mãe natureza”.

Somos o povo da floresta não só pelo fato de a habitarmos, mas porque reconhecemos que ela possui a sabedoria que todos os seres vivos, inclusive os humanos, necessitam para se manter nesta jornada.

*Com informações da assessoria

