Ohana ganha milhares de seguidores após caso com Anitta ser revelado

A bailarina Ohana Lefundes viu seu número de seguidores no Instagram crescer nos últimos dias. Ela ganhou mais de 50 mil depois de vir a público que seu envolvimento com Anitta ultrapassa a esfera profissional. Ela contabiliza no momento um total de 203 mil.

Seu sucesso virtual vai além do número de seguidores. A bailarina tem vários fã-clubes na internet, e até em Portugal. Em seu perfil, são muitas as fotos revelando a beleza de Ohana Lefundes, que também é atriz e modelo. Numa delas, é revela sua tatuagem no bumbum: "Yes Sir" ("Sim senhor" escrito em inglês).

Anitta e Ohana durante apresentação | Foto: Divulgação

Anitta e Ohana ficam juntas de vez em quando e também na companhia de uma terceira pessoa, como foi o caso do ex-namorado da Poderosa, o surfista Pedro Scooby. A dançarina era a favorita do ex-casal para apimentar a relação.