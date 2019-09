Vencedores do ‘Oscar da televisão’ serão anunciados neste domingo (22)

Considerado o ‘Oscar da televisão’, a 71ª edição do Primetime Creative Arts Emmy Awards acontece neste domingo (22) em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste ano, a série Game of Thrones, querida pelo público mundial, bateu o recorde, sendo indicada em 32 categorias – dez delas já levadas para casa no último domingo, quando aconteceram as ‘prévias’ da premiação.

Apesar da grande chance de levar quase todos os prêmios da cerimônia, a jornalista Pâmela Eurídice, que acompanha anualmente as premiações de produções audiovisuais, afirma que neste ano o Emmy pode trazer muitas surpresas na principal categoria.

“Até abril desse ano, eu diria que o grande favorito era Game of Thrones. Seria capaz de dar a vitória de olhos fechados à produção da dupla David Benioff e D.B. Weiss. A temporada final estreou e não foi tudo aquilo que esperávamos, porém permanecendo como forte candidato dessa edição. Mas não me surpreenderia se Better Call Saul, Killing Eve ou Pose levassem o prêmio de drama”, comentou a jornalista.

A série da Netflix, Better Call Saul pode surpreender e levar o prêmio de melhor série de drama | Foto: Reprodução

Quanto a categoria de comédia, segundo Pâmela, duas produções se destacaram esse ano e podem dividir os prêmios da noite: a série Veep, protagonizada pela brilhante atriz Julia Louis-Dreyfus, a minissérie Fleabag, que serviu de palco para a grande atuação da estreante Phoebe Waller-Bridge.

“Apesar da Julia Louis-Dreyfus ser uma das melhores comediantes contemporâneas e uma das maiores vencedoras do Emmy, minha aposta é que Fleabag leve a estatueta. Esse é o grande ano de Phoebe Waller-Bridge e a série inglesa consegue criar um diálogo mais efetivo quanto ao que é ser mulher e jovem atualmente. Claro, que Marvelous Mrs. Maisel, atual detentora do prêmio, pode surpreender e deixar as duas séries para trás”, ressaltou Pâmela.

A grande atriz Julia Louis-Dreyfus já levou vários prêmios com outras temporadas da série | Foto: Reprodução

Onde assistir

Para os interessados em assistir a principal premiação da televisão, a cerimônia será exibida no canal fechado TNT. O canal também exibirá a cerimônia on-line, pelo aplicativo TNTPlay, disponível para Android e iOS. A transmissão do tapete vermelho começa a partir das 18h, e às 19h o público conhecerá os vencedores das categorias principais. Ambos horários de Manaus.

A estreante Phoebe Waller-Bridge pode levar o prêmio de melhor atriz. | Foto: Reprodução

Carol Ribeiro e Hugo Gloss apresentam a chegada das celebridades ao local. A cerimônia terá comentários de Dane Taranha e Michel Arouca.

A cerimônia

Neste ano, os produtores da transmissão televisiva do Prêmio Emmy decidiram realizar a cerimônia sem um apresentador. A escolha segue o Oscar, que também optou pelo modelo em sua última edição. A justificativa é que, sem um apresentador, a cerimônia poderá dedicar mais tempo à celebração de séries populares que acabaram recentemente.

Por seu alto número de categorias, o Emmy é dividido em duas partes. A primeira, realizada no último fim de semana, avaliou categorias técnicas e distribuiu os prêmios de ‘artes criativas’. A premiação deste domingo é considerada a grande festa do Emmy e revela os vencedores das categorias mais populares entre o público.

A série de comédia da Netflix, The Good Place segue sua terceira indicação consecutiva | Foto: Reprodução

Indicados

Com mais de 100 categorias, o Emmy anunciou a lista de indicados no dia 16 de julho. Além de Game of Thrones, se destacaram as séries The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon, que recebeu 20 indicações; Chernobyl, da HBO, com 19; e o programa Saturday Night Live, com 18.

Confira a lista com as principais categorias da disputa:

Melhor série de comédia

• "Veep" (HBO)

• "Barry" (HBO)

• "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

• "Fleabag" (Amazon)

• "The Good Place" (NBC)

• "Schitt's Creek" (Pop)

• "Russian Doll" (Netflix)





Melhor série de drama

• "Game of Thrones" (HBO)

• "Succession" (HBO)

• "Killing Eve" (BBC America)

• "Bodyguard" (Netflix)

• "Ozark" (Netflix)

• "Pose" (FX)

• "Better Call Saul" (AMC)

• "This Is Us" (NBC)





Melhor ator de drama

• Kit Harington, "Game of Thrones" (HBO)

• Billy Porter, "Pose" (FX)

• Bob Odenkirk, "Better Call Saul" (AMC)

• Jason Bateman, "Ozark" (Netflix)

• Sterling K. Brown, "This is Us" (NBC)

• Milo Ventimiglia, "This is Us" (NBC)





Melhor atriz de drama

• Sandra Oh, "Killing Eve" (BBC America)

• Jodie Comer, "Killing Eve" (BBC America)

• Emilia Clarke, "Game of Thrones" (HBO)

• Laura Linney, "Ozark" (Netflix)

• Robin Wright, "House of Cards" (Netflix)

• Mandy Moore, "This Is Us" (NBC)

• Viola Davis, "How to Get Away With Murder" (ABC)





Melhor ator de comédia

• Bill Hader, "Barry" (HBO)

• Ted Danson, "The Good Place (NBC)

• Don Cheadle, "Black Monday" (Showtime)

• Michael Douglas, "The Kominsky Method" (Netflix)

• Anthony Anderson, "Black-ish" (ABC)

• Eugene Levy, "Schitt's Creek" (Pop)





Melhor atriz de comédia

• Julia Louis-Dreyfus, "Veep" (HBO)

• Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

• Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag" (Amazon)

• Natasha Lyonne, "Russian Doll" (Netflix)

• Christina Applegate, "Dead to Me" (Netflix)

• Catherine O'Hara, "Schitt's Creek" (Pop)





Melhor ator em série limitada ou filme para TV

• Mahershala Ali, "True Detective" (HBO)

• Benicio del Toro, "Escape at Dannemora" (Showtime)

• Hugh Grant, "A Very English Scandal" (Amazon)

• Jared Harris, "Chernobyl" (HBO)

• Sam Rockwell, "Fosse/Verdon" (FX)

• Jharrel Jerome, "When They See Us" (Netflix)





Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

• Amy Adams, "Sharp Objects" (HBO)

• Patricia Arquette, "Escape at Dannemora" (Showtime)

• Joey King, "The Act" (Hulu)

• Michelle Williams, "Fosse/Verdon" (FX)

• Niecy Nash, "When They See Us" (Netflix)

• Aunjanue Ellis, "When They See Us" (Netflix)





Melhor minissérie

• "Chernobyl" (HBO)

• "Escape at Dannemora" (Showtime)

• "When They See Us" (Netflix)

• "Fosse/Verdon" (FX)

• "Sharp Objects" (HBO)





Melhor reality de competição

• "RuPaul's Drag Race" (VH1)

• "The Amazing Race" (CBS)

• "The Voice" (NBC)

• "Top Chef" (Bravo)

• "American Ninja Warrior" (NBC)

• "Nailed It!" (Netflix)





Melhor programa de variedades

• "Last Week Tonight With John Oliver" (HBO)

• "The Late Show With Stephen Colbert" (CBS)

• "The Late Late Show with James Corden" (CBS)

• "Jimmy Kimmel Live" (ABC)

• "Full Frontal With Samantha Bee" (TBS)

• "The Daily Show With Trevor Noah" (Comedy Central)





Melhor filme para TV

• "Brexit: The Uncivil War" (HBO)

• "King Lear" (Amazon)

• "Deadwood: The Movie" (HBO)

• "My Dinner With Hervé" (HBO)

• "Black Mirror: Bandersnatch" (Netflix)





Melhor atriz coadjuvante em drama

• Julia Garner, "Ozark" (Netflix)

• Lena Headey, "Game of Thrones" (HBO)

• Sophie Turner, "Game of Thrones" (HBO)

• Maisie Williams, "Game of Thrones" (HBO)

• Fiona Shaw, "Killing Eve" (BBC America)

• Gwendoline Christie, "Game of Thrones" (HBO)





Melhor ator coadjuvante em drama

• Chris Sullivan, "This Is Us" (NBC)

• Alfie Allen, "Game of Thrones" (HBO)

• Jonathan Banks, "Better Call Saul" (AMC)

• Nikolaj Coster-Waldau, "Game of Thrones" (HBO)

• Peter Dinklage, "Game of Thrones" (HBO)

• Michael Kelly, "House of Cards" (Netflix)

• Giancarlo Esposito, "Better Call Saul" (AMC)





Melhor atriz coadjuvante em comédia

• Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

• Anna Chlumsky, "Veep" (HBO)

• Sian Clifford, "Fleabag" (Amazon)

• Olivia Colman, "Fleabag" (Amazon)

• Kate McKinnon, "Saturday Night Live" (NBC)

• Betty Gilpin, "GLOW" (Netflix)

• Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

• Sarah Goldberg, "Barry" (HBO)





Melhor ator coadjuvante em comédia

• Alan Arkin, "The Kominsky Method" (Netflix)

• Anthony Carrigan, "Barry" (HBO)

• Tony Hale, "Veep" (HBO)

• Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

• Henry Winkler, "Barry" (HBO)

• Stephen Root, "Barry" (HBO)





Melhor apresentador de reality

• RuPaul, "RuPaul's Drag Race" (VH1)

• Ellen DeGeneres, "Ellen's Game of Games" (NBC)

• Amy Poehler e Nick Offerman, "Making It" (NBC)

• Marie Kondo, "Tidying Up" (Netflix)

• James Corden, "The World's Best" (CBS)





Melhor programa de esquetes

• "Saturday Night Live" (NBC)

• "Documentary Now!" (IFC)

• "Drunk History" (Comedy Central)

• "At Home With Amy Sedaris" (TruTV)

• "Who Is America?" (Showtime)

• "I Love You, America With Sarah Silverman" (Hulu).