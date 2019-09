Setrab promove o 1º Desfile de Moda e Artesanato Sustentável

Manaus- O 1º Desfile de Moda e Artesanato Sustentável do Amazonas (D’MAS), realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Shopping do Artesanato e Economia Solidária, neste sábado (21), trouxe uma ampla programação explorando o tema sustentabilidade na moda, no estilo, no artesanato e na música.

O trabalho dos empreendedores das 88 lojas do centro de compras foi apresentado em um grande desfile de moda com 20 modelos inéditos produzidos especialmente para o D’MAS, com a reutilização de elementos como algodão cru, detalhes em sementes regionais, em itens como bolsas de fibras, biojoias de sementes, fibras e prata e até mesmo look inspirado em vestimenta tradicional indígena.

“Temos vários parceiros envolvidos neste projeto que é totalmente social. O Governo do Amazonas, por meio da Setrab, abre este espaço maravilhoso que é Shopping do Artesanato do Amazonas para que todos os empreendedores parceiros possam mostrar os trabalhos de verdadeiros artistas que precisam ser apresentados para o Estado e para todo o Brasil com o potencial que tem”, ressaltou a secretária de Estado do Trabalho, Neila Azrak.

O público presente na tarde de sábado foi estimado em 500 pessoas | Foto: Gustavo Leite/Setrab

A primeira edição Desfile de Moda e Artesanato Sustentável do Amazonas também reuniu nomes da moda local como as estilistas convidadas Sandra Lasmar, com três looks produzidos com reaproveitamento de tecidos e jeans; Alzira Fashion, com vestidos de noite e um vestido de noiva com reaproveitamento de tecidos e bordados à mão com itens como botões e outros materiais de acabamento reutilizados; Sônia Jinkins, trabalhou com túnicas árabes, chamadas kaftans; e as irmãs Kelly Maia e Tássia Maia, com biquínis em coleção inspirada na preservação das florestas. Além disso, artesã e design de biojoias, Rita Prossi, assinou quatro looks e adornos de looks em parceria com as convidadas.

“Todos deram muito de si para esse projeto acontecer e foi lindo. Aqui temos a oportunidade de mostrar a nossa arte com toda a ‘amazonidade’ que ela carrega. Em breve teremos mais eventos assim, sempre em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho”, comemorou Rita Prossi, que também liderou a organização do evento.

Entre as modelos que se apresentaram no desfile, 14 são integrantes de projeto social que atende meninas em risco social, além de três modelos empreendedoras e artesãs da própria Galeria +. Outra convidada especial foi a modelo profissional Fernanda Bastos, natural de Manaus e reside em São Paulo, já participou de três edições da São Paulo Fashion Week e segue para um concurso internacional, em janeiro de 2020.

Na área acadêmica, o evento contou com a parceria do curso de Design de Moda da Universidade Paulista (UNIP) com palestra do coordenador Cdarta Galtama, atividade de campo, gincana e premiação para os universitários do curso. A condução musical ficou com a DJ Naty Veiga e de outras bandas de música ao vivo.

O público presente na tarde de sábado foi estimado em 500 pessoas. O D’MAS é uma realização do Governo do Amazonas, por intermédio da Setrab, em parceria com Ecomix, Unip, Trisié e Revista do Norte. O Shopping do Artesanato e Economia Solidária funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h, na avenida Djalma Batista, 1018, Chapada.

*Com informações da assessoria