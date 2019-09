Sem Neymar, Marquezine posa com ator de Vingadores; romance?

| Foto: ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES

Na Itália para acompanhar a Semana de Moda de Milão, Bruna Marquezine foi clicada ao lado de um ator da saga Vingadores. Ela tirou uma foto com Sebastian Stan, o Soldado Invernal. É claro que os fãs começaram a especular um possível romance.

Apesar da foto com o colega de Hollywood, um detalhe da foto chamou atenção. No canto direito, é possível ver um cachorro. Confira a imagem completa:

Milão

Bruna está em Milão como convidada da marca Boss. Ela esteve na primeira fila da primavera/verão 2020. Lá, a atriz brasileira encontrou o colega Sebastian Stan.

No Instagram, a atriz postou imagens do desfile. Ela também se encontrou com o diretor da marca Boss, o designer alemão Ingo Wilts.