Teatro Amazonas recebe espetáculo gratuito de jazz contemporâneo

Manaus - Nesta terça-feira (24), a Amazonas Band apresenta o espetáculo de jazz contemporâneo “Swinging”, a partir das 20h, no Teatro Amazonas. O evento tem entrada gratuita e é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Com repertório baseado no jazz do final do século XX até o início do século XXI, o concerto oferece a oportunidade de conhecer a obra de alguns dos mais significativos compositores e arranjadores da música instrumental contemporânea.

O repertório baseado no jazz do final do século XX até o início do século XXI | Foto: Michael Dantas - SEC

Sob a regência do maestro Rui Carvalho, a Amazonas Band começará o espetáculo com a canção “Freedomland”, de Russ Ferrante, com arranjo de Bob Mintzer. Em seguida, a orquestra apresenta “Ladybird”, de Tad Dameron, com arranjo de Maria Schneider; “Across The heart”, de Dave Hanson; “Fried Buzzard”, de Lou Donaldson, com arranjo John Fedchock; e “Dolphin Dance”, de Herbie Hancock, com arranjo de Bob Mintzer.

A última música do espetáculo é “Za Ba Doo Bop”, de Daniel Barry. O compositor, regente e trompetista norte-americano possui uma forte ligação com a orquestra e já se apresentou diversas vezes para o público amazonense, conforme explica Rui Carvalho.

O evento tem entrada gratuita | Foto: Michael Dantas - SEC

“Daniel Barry é um personagem central para a Amazonas Band. Primeiro solista convidado a se apresentar com a banda em 2002, esteve presente em duas edições do Festival Amazonas Jazz, em 2007 e 2011, e foi solista convidado também do Amazonas Band Convida, em 2005 e 2016. Além disso, dedicou sua composição ‘Encontro das Águas’ à Amazonas Band. A canção ‘Za Ba Doo Bop’, que fará parte do concerto, denota influências do bop e foi escrita para a Jim Cutler Jazz Orchestra de Seattle, que a gravou recentemente”, conta o maestro.

Serviço:

Swinging – Espetáculo de Jazz Contemporâneo

Data/hora: Terça-feira (24/09), às 20h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita