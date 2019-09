Autor amazonense lança livro de contos amazônicos

Lançamento do livro será no dia 19 de outubro às 9h na Faculdade Martha Falcão | Foto: Lucas Silva

Manaus - O livro “Jesus e Ajuricaba na Terra das Amazonas - Histórias do Universo Amazônico", do professor amazonense Luís Lemos, contém contos autorais sobre questões contemporâneas do Amazonas, sob aspecto cultural, visual e ambiental. O lançamento do livro ocorre no dia 19 de outubro, às 9h na Faculdade Martha Falcão, localizada na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro- Sul.



Luís Lemos tem o objetivo de abordar questões próximas da 'realidade amazônida', por meio de filosofias. “Quero contar as histórias, com uma visão filosófica para meus alunos, como meio de facilitação de conteúdo. É possível aprender a filosofia pela realidade amazônica”, destaca.

A versão física do livro, que já foi lançado na plataforma digital, poderá ser adquirida no valor de R$ 30. O lançamento também irá contar com a apresentação do livro, que tem publicação independente e bate-papo com o autor. “Eu tenho prazer em escrever e esse livro tem um diferencial: é independente. E hoje em dia, as pessoas não gostam de ler e têm escolhido mais a versão digital do que o físico. E temos as duas versões”, comenta Luís.



Autor Luis Lemos tem cinco livros publicados | Foto: Lucas Silva

Jesus e Ajuricaba na terra das Amazonas é o quinto livro do professor Luís Lemos. Com linguagem simples, o professor destaca que o processo de criação dos contos é destinado a todos os públicos. “Apesar de ser uma forma de facilitar conteúdo para os meus alunos de ensino médio, pessoas de qualquer idade podem ler o livro e assimilar o conteúdo”.