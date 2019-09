Diretor da Funarte ofende Fernanda Montenegro e artistas se mobilizam

O dramaturgo Roberto Alvim, nomeado por Jair Bolsonaro para dirigir o Centro de Artes Cênicas da Funarte, ofendeu Fernanda Montenegro em uma publicação no Facebook. Na postagem, Alvim chamou a atriz de 89 anos de "sórdida". A atitude gerou indignação na classe artística, que se manifestou contra as declarações.

O ataque de Alvim contra Fernanda foi feito em sua rede social nesse domingo (22), após a atriz posar para a revista literária “Quatro cinco um”. Na edição de outubro da publicação, Fernanda é retratada como uma bruxa prestes a ser queimada em uma fogueira com livros. A imagem estará em um pôster encartado nos exemplares para assinantes.

| Foto: Reprodução

“Trata-se de uma guerra irrevogável. A foto da sórdida Fernanda Montenegro como bruxa sendo queimada em fogueira de livros, publicada hoje na capa de uma revista esquerdista, mostra muito bem a canalhice abissal destas pessoas, assim como demonstra a separação entre eles e o povo brasileiro.”, declarou em publicação.

Nesta segunda-feira (23), o diretor voltou a ofender a atriz, diante da repercussão do primeiro texto. Alvim reafirmou suas declarações e disse desprezar a atriz, a quem classificou como "mentirosa".

| Foto: Reprodução

O Ministério da Cidadania, órgão a que a Funarte está submetido, disse que não vai se manifestar: “Não vamos comentar uma opinião pessoal do diretor da Funarte", diz o comunicado.

Processo

Capa da edição de outubro da revista "Quatro Cinco Um" | Foto: Reprodução

No fim da tarde dessa segunda-feira (23), o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP), Rorberto Carvalho, afirmou que a entidade vai acionar a Justiça:

"É lamentável o descompasso do comportamento dele com a responsabilidade do cargo que ocupa. O que ele publicou é apenas mais uma de suas atitudes agressivas contra os artistas. Nós nos solidarizamos com a atriz Fernanda Montenegro assim como nos solidarizamos com o coletivo artístico "A motosserra perfumada", que teve seu espetáculo censurado pelo mesmo funcionário”, informou em comunicado.

A Associação dos Produtores de Teatro (APTR) também repudiou as declarações de Alvim. Confira o comunicado na íntegra:

"A APTR repudia veementemente as declarações do diretor de Artes Cênicas da Funarte, Sr. Roberto Alvim, em suas redes sociais, onde classifica o não diálogo com a classe artística como uma “guerra irrevogável”.

Com a mesma intensidade, repudiamos a classificação da fala de dona Fernanda Montenegro como infantil, mentirosa e canalha. É absolutamente inadmissível que uma atriz com a sua trajetória seja atacada em seu livre exercício de expressão.

Desde que o mundo é mundo, as identidades de todos os povos são construídas através de símbolos, plenos de significados, originando histórias transmitidas de geração em geração. Por este motivo, quando o objetivo é destruir algo, o alvo é sempre o sagrado, o simbólico ou aquilo de maior valor afetivo.

Roberto Alvim foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para dirigir o Centro de Artes Cênicas da Funarte | Foto: Reprodução

Como cidadão, o Sr. Roberto Alvim pode expressar opinião, independentemente do campo social, cultural e ideológico. Já como gestor público de relevância nacional - ou seja, representando o país como um todo - o mesmo deveria atentar-se à natureza do seu cargo, pautando-se pelo respeito à classe que representa e aos profissionais consagrados por sua atuação.

Cuidar da cultura como um importante setor para a economia e a formação de um país trata-se de um exercício diário, ético e respeitoso. O mesmo se aplica ao cuidado que deveria ser adotado ao se referir a uma atriz como Fernanda Montenegro, um símbolo da identidade nacional, com reconhecimento em todo o mundo.

Persistiremos na busca pelo diálogo, pela liberdade de expressão, pelo afeto ao fazer artístico e cultural de nosso país. Tudo isso de forma civilizada e com total respeito à diversidade."