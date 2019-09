Marvel: Keanu Reeves negocia para viver o vilão de ‘Doutor Estranho 2'

Segundo o WGTC, o astro Keanu Reeves (franquia ‘John Wick’) está sendo cotado para dar vida ao vilão Pesadelo em ‘Doutor Estranho no Multiverso na Loucura’. Reeves está sendo disputado pela Marvel e pela DC, mas a primeira está vencendo as negociações.

O Pesadelo é um dos inimigos mais tradicionais do personagem-titular e se trata de um demônio interdimensional que se alimento do medo das pessoas durante o sono. Matt Smith (‘The Crown’) também está sendo cogitado para o papel.



Além disso, uma nova teoria do site Reddit indica que Wanda Maximoff, também conhecida como Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), pode ser a próxima grande ameaça do Universo Cinemático Marvel.

Depois de ser confirmada na aguardada sequência ‘Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura’, um usuário do site supracitado compartilhou sua ideia de que a personagem pode ter um grande impacto na Fase 4 do MCU – afinal, a série do Disney+, ‘WandaVision’, culmina diretamente na continuação já mencionada. Logo, é possível que algo aconteça com Visão mais uma vez e que, caso ele morra permanentemente, Wanda pode alterar a realidade para ressuscitá-lo.



Isso também explicaria as diversas mudanças que o estúdio deve fazer nos próximos anos, principalmente levando em conta a ruptura entre a Disney e a Sony e a compra da Fox e de suas propriedades intelectuais. Se Wanda chegar ao ponto de alterar a realidade, ela pode, por exemplo, varrer o Homem-Aranha do panteão de super-heróis e introduzir os grupos conhecidos como Quarteto Fantástico e X-Men. Entretanto, nenhuma confirmação foi feita.



Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams reprisarão seus papéis como Stephen Strange e Christine Palmer, respectivamente.

Além disso, ‘Doutor Estranho 2’ deve introduzir Clea no MCU, já que Kevin Feige disse Wanda não seria a única feiticeira do filme. A sequência tem estreia marcada para maio de 2021.