5º Festival Amazonas de Corais começa nesta quarta Teatro Amazonas

Reunindo intensa programação artística e acadêmica, começa nesta quarta-feira (25), às 20h, no Teatro Amazonas, a quinta edição do Festival Amazonas de Corais (Famcor). O evento conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e tem entrada gratuita

O festival acontece em caráter não competitivo, com objetivo de difundir e popularizar o Canto Coral Brasileiro. Além do Teatro Amazonas, também haverá programação no Teatro da Instalação, Auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Casarão de Ideias, Amazonas Shopping, Academia Amazonense de Letras, Centro Cultural Reunidos e Primeira Igreja Batista de Manaus.



“O Famcor é o mais importante festival de corais do Norte. Os coristas esperam por esse momento, os corais se preparam de forma a surpreender com sua melhor apresentação. Neste ano, o evento conta com 30 corais, sendo um de indígenas”, destaca Fabiano Cardoso, diretor artístico do festival.



Na abertura, dentro da Mostra Oficial, se apresentarão no palco do Teatro Amazonas os Corais Infantil e Infantojuvenil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, o Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, o Coral do Colégio Manauara Lato Sensu e o Madrigal Amazonas da UEA.



Programação acadêmica

O festival ainda promoverá atividades acadêmicas para capacitação dos artistas participantes do evento. Na programação estão as oficinas de “Regência Coral”, com o maestro Otávio Simões, do Coral do Amazonas; e de “Sonorização para Corais”, com Luciano Rocha.

O 5º Festival Amazonas de Corais continua com apresentações até domingo (29). Confira a programação:





Quarta-feira (25)

Às 20h, no Teatro Amazonas



Cerimônia de abertura/Mostra oficial 1

Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro

Coral Infantojuvenil Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

Grupo Vocal dos Corpos Artísticos

Coral do Colégio Manauara Lato Sensu

Madrigal Amazonas da UEA

Quinta-feira (26)

Às 15h, no Casarão de Ideias

Oficina de Regência Coral, com maestro Otávio Simões

Coral "Vozes da Educação" | Foto: Divulgação

Às 17h, no Casarão de Ideias

Mostra paralela 1

Coral Cosmos

Coral da UEA

Coral “Vozes da Educação”

Às 20h, no Teatro da Instalação

Mostra oficial 2

Coral da UEA

Coral Indígena Myrá Yiá

Coral da Aliança Francesa de Manaus

Coral Adulto do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

Sexta-feira (27)

Às 14h, no Auditório da UEA

Oficina de sonorização para corais, com Luciano Rocha

Às 16h, no Auditório da UEA

Mostra paralela 2

Coral Cosmos

Coral da Câmara Municipal de Manaus

Coral "Vozes da Educação”

Coral Musikart

Às 19h, no Teatro da Instalação

Mostra oficial 3

Coral da ALEAM

Coral do ICBEU Manaus

Coral Messiânico da Igreja Manaus

Grupo Vocal dos Corpos Artísticos





Sábado (28)

Coral da Câmara Municipal de Manaus (CMM) | Foto: Divulgação

Às 11h, no Amazonas Shopping

Mostra paralela 3

Coral da Câmara Municipal de Manaus

Coral Indígena Myrá Yiá

Coral do ICBEU Manaus

Às 15h, Centro Cultural Reunidos

Mostra paralela 4

Coral Cosmos

Coral da Aliança Francesa de Manaus

Coro Masculino da Primeira Igreja Batista de Manaus

Às 19h, na Primeira Igreja Batista de Manaus

Mostra oficial 4

Coro Misto da PIB de Manaus

Coro de Câmara da Orquestra Sinfônica da UFAM

Coral Musikart

Coral Adventista de Manaus

Coro Messias

Coro Batista Esperança

Coral Adventista Cântico's

Coro TCE-AM

Às 19h30, na Academia Amazonense de Letras

Mostra oficial 5

Coral do Amazonas

Coral Cosmos

Coral da Câmara Municipal de Manaus

Coral da Aliança Francesa de Manaus

Serviço

Abertura do 5º Festival Amazonas de Corais

Data/hora: Quarta-feira (25/09), às 20h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita

