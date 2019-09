Casa Vhida realiza a 7ª edição da sua Feijoada Beneficente em Manaus

Manaus- Aproveitar o sábado para almoçar a tradicional feijoada da Casa Vhida e contribuir com a instituição parece uma excelente oportunidade de associar diversão e doação ao próximo. Quem comparecer ao Sesi Clube do Trabalhador , no dia (28) de setembro, a partir das 12h, poderá participar da “Feijoada Beneficente da Casa Vhida ser solidário é uma delícia”.



Como em todos os anos, o evento reúne voluntários, empresas e parceiros que transformam a atmosfera do ambiente em um momento de festa e doação de amor. São os próprios voluntários e funcionários da Casa Vhida que recepcionam os convidados, servem a feijoada e realizam todo o suporte.

Segundo a diretora de comunicação e marketing da Casa Vhida, Iêda Carvalho, o evento representa uma grande fonte de recursos para a manutenção do trabalho realizado pela instituição. “A feijoada é um dos eventos mais importantes que a Casa Vhida realiza anualmente. São mais de 30 envolvidos entre empresas, parceiros e voluntários - que ajudam a planejar e a fazer acontecer esse dia tão especial.”, diz.

Além de saborear a feijoada em um espaço amplo e climatizado, os convidados terão uma tarde animada com muita música e sorteio de brindes. Dentre as atrações já confirmadas estão: DJ Batman, grupo Vai Garotão, Fátima Silva, Ângelo Marcio e Eraldo Bandeira. “Tudo está sendo preparado com muito carinho. Será uma tarde de sábado animada, com uma feijoada deliciosa, música boa e recheada de amor! Todos estão convidados a fazer parte desse momento conosco e trazer alegria para as crianças e adolescentes da Casa Vhida!”, afirma Iêda.

O ingresso custa R$50 e pode ser adquirido antecipadamente na sede da instituição, que fica na rua Pedro Alvares Cabral, 395, Dom Pedro. Para quem não conseguir retirar o ingresso antes, pode comprar no dia do evento, no Sesi

Sobre a Casa Vhida

A Associação de Apoio à Criança com HIV: a Casa Vhida é uma organização sem fins lucrativos que atende nos âmbitos da assistência social e saúde de bebês, crianças e adolescentes que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas.

Atualmente, realiza mais de 1.600 atendimentos, em duas frentes de ações: com os chamados ‘bebês expostos’, nascidos de mães HIV positivo, fornecendo produtos lácteos enriquecidos e acompanhando o bebê até os 18 ou 24 meses de vida; e no apoio a crianças e adolescentes que já convivem com o vírus. A instituição possui uma equipe técnica composta por profissionais de assistência social, psicologia, medicina, odontologia, nutrição e cuidadores, além de uma estrutura que proporciona segurança, cuidado e socialização.

