Hungria Hip Hop e MC Orochi se apresentam em Manaus

Fenômenos na internet e nos aplicativos musicais, com estilo e som original, o Hungria Hip Hop e o MC Orochi fazem encontro de reppers na Choperia Copacabana, localizada na avenida do Turismo, no Tarumã, no próximo dia 5 de outubro, a partir das 21h.

Os ingressos já estão à venda nas centrais da Alô Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma ao preço de R$ 35,00 (pista/meia), R$ 55,00 (frontstage/meia), R$ 70,00 (camarote avulso/meia), camarote fechado para 20 pessoas R$ 1.500.

Os passaportes podem também ser adquiridos pelo site www.aloingresso.com.br ou em totens de autoatendimento espalhados por Manaus. O rapper Hungria conquistou o público com músicas que retratam a vida dos jovens, baladas, relação com dinheiro e conquistas, inspirado em artistas internacionais como Snoop Dogg, Eminem, entre outros.Hungria sempre conduziu a carreira de forma independente. Hoje é um dos artistas mais visionários da novíssima música brasileira.

Estão entre seus sucessos Cama de Casal, Carruagem, Zorro do Asfalto, Detalhes, Dubai, Quebra Cabeças e Lembranças que compôs a trilha sonora da novela Malhação (2017).Nas redes sociais e no Youtube, o rapper já ultrapassou a marca de 500 milhões de visualizações e sua canal é o maior segmento na atualidade.

Campeões de visualizações

O MC Orochi acumula mais de meio bilhão de visualização em todas suas músicas no Youtube, onde pode-se incluir as músicas em parcerias com outros colegas de profissão. Somando-se mais de 250 milhões de compartilhamento. Sendo um dos rappers de maior ascendência nas redes sociais. Orochi começou a rimar, profissionalmente, em 2013 com, seus 14 anos de idade.

Sua primeira batalha no ramo profissional foi no Tanque, local de batalhas de São Gonçalo (RJ). Seu nome de MC foi baseado no personagem Orochi de The King of Fighters que, quando incorporado, é o personagem mais forte do jogo. Ganhou várias edições do Tanque, até a metade de 2016, quando resolveu se afastar das batalhas.

O trabalho de Orochi no grupo é basicamente a parte do rap, mandando seus flows e como é muito bom em improvisar, não é preciso muito tempo para escrever uma música com um integrante desses em seu grupo. Seu maior sucesso foi "Goles Perdidos".

Serviço:

Hungria & MC Orochi no CopacabanaQuando: 05 de outubro, às 22h.Onde: Copacabana (Av. do Turismo, Tarumã)Ingressos:R$ 35 (pista/meia)R$ 55 (frontstage/meia)R$ 70 (camarote avulso/meia)R$ 1.500 (camarote fechado para 20 pessoas)Vendas Oline: www.aloingressos.com.br