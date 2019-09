Especial Djavan com Arlley Souza começa nesta quinta (26), em Manaus

Manaus- Em show inédito o músico e compositor amazonense, Arlley Souza, interpreta Djavan uma de suas maiores e mais importantes influências musicais. O show intitulado

Especial Djavan com Arlley Souza, conta com a participação especial de Jonas Jr. (violinista) e Rafael Freire (músico) e terá a primeira edição na quinta-feira (26), Belle Époque, situada na rua Acre, Nossa Senhora das Graças, a partir das 20h30.

A maratona segue no dia (27), a partir 12h, no Cocô Bambu, situado no shopping Ponta Negra e finaliza às 20h30, no Coruja Burguer, localizado na Av. Rio Madeira, Nossa Senhora da Graças.

O cantor antecipa que as apresentações terão versões inéditas e clássicos de Djavan. “O show tem uma proposta intimista e inesquecível, com emoção a flor da pele, bem ao estilo do mestre Djavan, que construiu através da melodia um elo que ultrapassa gerações de fãs, ele é unânime, sempre nos pedidos de música”, vibrou Arlley.

Outra surpresa é que durante o show, será realizado o sorteio pela Fábrica de Eventos de ingressos para o Show do Djavan, que acontece no próximo sábado dia 28 de setembro no Studio 5, situado Av. Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial I.

*Com informações da assessoria