Espaços turísticos em Manaus terão visitação gratuita nesta sexta

Teatro Amazonas será um dos espaços que terá visitação gratuita nesta sexta | Foto: Ingrid Anne/Manauscult

Manaus ( AM) Em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, Dia Municipal do Turismólogo e Dia Nacional do Bacharel de Turismo, o Teatro Amazonas, o Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), o Museu do Índio e o Bosque da Ciência estarão de portas abertas ao público com entrada gratuita nesta sexta, 27/9, das 9h às 17h. A visita faz parte da programação da Semana do Turismo 2019, realizada pela Prefeitura de Manaus.

No Teatro Amazonas, as visitas guiadas acontecem a cada meia hora. Localizado no Largo de São Sebastião, Centro, o teatro é um marco do Ciclo da Borracha e foi inaugurado em 1896, e, desde lá, é palco de todo tipo de espetáculo.

Já a história dos índios do Alto Rio Negro está exposta no Museu do Índio. Em seis salas, peças antigas, cerâmicas, instrumentos musicais como o maracá, flechas, remos, canoas, redes, tecelagem e cestas são alguns dos destaques do museu. O espaço fica na rua Duque de Caxias, 356, Centro.

Completando o circuito de visitação gratuita, o Bosque da Ciência, localizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na avenida Bem Te Vi (antiga rua Otávio Cabral), s/nº, Petrópolis, abriga vegetação florestal e animais da fauna amazônica.

Por fim, o zoológico do Cigs também estará de portas abertas, na avenida São Jorge, 750, São Jorge. Lá é possível ver de perto animais como a onça pintada, o tucano e a arara azul, entre outros.

Espetáculo

Ainda nas comemorações do Dia do Turismo, também na sexta, 27/9, o Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC), realizará o espetáculo musical “Julieu e Romieta”.

O elenco conta com a participação de revelações mirins da música amazonense, como Lorenzo Fortes e Raylla Araújo. A apresentação especial acontece às 18h, no Teatro Amazonas, Centro, com entrada gratuita.

Corais

Logo em seguida, às 19h, o Teatro da Instalação, situado na rua Frei José dos Inocentes, s/nº, Centro, sediará mais uma apresentação de corais do Festival Amazonas de Corais (Famcor).

Desta vez, participam os corais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU Manaus), Coral Messiânico da Igreja Manaus e Grupo Vocal dos Corpos Artísticos.

Semana do Turismo

Reunindo uma programação diversa e voltada a estudantes e profissionais do segmento turístico, a Semana do Turismo é realizada anualmente pela Prefeitura de Manaus, e celebra o Dia Mundial do Turismo, Dia Municipal do Turismólogo e Dia Nacional do Bacharel de Turismo. Todas as atividades são gratuitas e a programação completa pode ser conferida aqui.