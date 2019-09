Última edição do espetáculo 'Broadway Night' acontece em Manaus

O musical "Chicago" faz parte do repertório do espetáculo | Foto: Divulgação

Sucesso de público, o espetáculo "Broadway Night" terá a última edição apresentada neste domingo (29) no Teatro Amazonas, no Centro Histórico de Manaus. A apresentação terá duas sessões, às 16h e às 19h, devido à alta procura por ingresso. Em edições anteriores os ingressos esgotaram e muita gente não conseguiu assistir ao espetáculo.

O Broadway Night é uma produção brasileira com direção musical do maestro Davy Chaves, direção coreográfica e preparação corporal de Magda Carvalho e direção cênica de Roger Barbosa. São 14 atores em cena com um trabalho de interpretação, canto e dança em cenas dos musicais Les Miserábles, Grease, Fantasma da Ópera, Funny Girl, Chicago, Cabaret, Rei Leão, Wicked, Hair Spray.

Segundo o diretor de cena, Roger Barbosa, o espetáculo surgiu por conta de recepção positiva do público durante uma mostra da produtora ano passado.

A animação clássica "O Rei Leão" promete emocionar todas as idades | Foto: Divulgação

"O Broadway Night nasceu de uma pequena apresentação dos alunos na Mostra Interartes que acontece todo ano. O público recebeu muito bem a apresentação. Então, resolvemos expandir o espetáculo e realizar mais apresentações na cidade de Manaus. Nesta edição, apresentaremos cenas de grandes peças da Broadway e canções inesquecíveis que emocionam pessoas de todas as idades", contou Roger.

A Interarte é pioneira na preparação de artistas para o teatro musical e vem trabalhando há cinco anos nesse gênero que conquista a simpatia do público a cada produção em Manaus. "A Interartes é a primeira e única escola de Manaus que ensina aos seus alunos sobre teatro musical. Os alunos migram da escola para companhia, para apresentar seu trabalho", ressaltou o diretor.

O clássico "Fantasma da Ópera" é um dos musicais apresentados | Foto: Divulgação

Serviço:

Broadway Night

Dia 29 de setembro (Domingo)

Sessões: 16h e 19h

Ingressos:

Plateia e Frisa: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (Meia)

1° e 2° Pavimento: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (Meia)

3° Pavimento: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (Meia)