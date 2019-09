Nomes da moda nacional participam de evento em Manaus

Manaus- O Manauara Shopping será palco de um dos maiores eventos de moda em Manaus, no dia (2) de outubro a partir das 18h, no Teatro Manauara.Trata-se do Manauara Fashion Summer, tem a assinatura da Vogue, revista de referência mundial em moda.



“O Manauara Shopping está sempre buscando trazer eventos que possam agradar os mais diversos públicos. Para os fashionistas de plantão, a oportunidade será única, pois farão um verdadeiro mergulho nas tendências de moda e Life stlyle, com os talks e o desfile comentado pelo time da Vogue”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Programação:

O evento vai contar com a participação da baiana Julianna Ferraz, que hoje é a nova voz do “Body Positivity com humor”, da revista Vogue.

Julianna também utiliza seu perfil no Instagram para compartilhar a luta contra a compulsão alimentar e a desconexão de imagem, com relatos de suas atividades e gostos pessoais, tudo narrado de maneira pessoal e natural. O bate-papo começa às 18h, com o tema: "Moda com propósito" e é aberto ao público.

Às 19h, o segundo momento será com a stylist da Vogue, Daniela Mônaco, com o tema: "O mood artesanal domina o verão 2020 com redes, telas, macramês e mais criações e acabamentos feitos à mão. O que está por trás da tendência e como usá-la agora?". Esse bate-papo também será aberto ao público.

Já às 20h30, vai acontecer o desfile "Dez peças-chave do verão e 20 looks montados pela Vogue". Logo após será realizado um coquetel e Pocket Show com o cantor Fiuk. O desfile e o show serão exclusivos apenas para convidados.

Além disso, no espaço Deck Castanheiras, os visitantes poderão visitar um Lounge Experience, com vários stands de lojas do shopping, que vão funcionar das 14hàs 22h.

No espaço as lojas vão realizar consultorias, com atividades ligadas à moda, beleza e bem-estar, além de ambientes instagramáveis, com música e DJ. A participação neste lounge é gratuita.

*Com informações da assessoria