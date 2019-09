Vida de Carmen Miranda contada em musical no Teatro Amazonas

O público poderá relembrar os grandes clássicos de Carmen Miranda | Foto: Divulgação

Manaus - Com uma linguagem que remete aos primeiros musicais brasileiros nas décadas de 20 e 30, o espetáculo "Carmen em Revista", acontece nesta segunda-feira (30), a partir das 20h, no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Ao mesmo tempo que os principais fatos da vida de Carmen Miranda são encenados, segundo o diretor de criação, Roger Barbosa, o público poderá revistar fatos importantes da história do nosso país e do mundo.

"O espetáculo aborda toda a vida de Carmen Miranda, desde o seu nascimento em Portugal, quando veio para o Brasil com seus pais portugueses ainda criança, as primeiras apresentações, o auge da sua carreira e até o momento em que o público não a considerava mais uma cantora brasileira. O que fez a artista retrucar com a música 'Disseram que eu Voltei americanizada'", contou Roger.

A artista

Carmen Miranda, portuguesa de nascimento e brasileira de criação, foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil. Com seu estilo único e talento para a música e atuação, conquistou outros países, fixou morada nos Estados Unidos e chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood, além de ser a primeira sul-americana com uma estrela na Calçada da Fama.

O espetáculo aborda toda a vida de Carmen Miranda | Foto: Divulgação

O espetáculo

O público poderá relembrar os grandes clássicos de Carmen Miranda, como "Pra você gostar de mim (Taí)", composta por Joubert de Carvalho; "O que é que a baiana tem", composta por Dorival Caymmi; "Tico-tico no fubá", sob composição de Miguel Lima e Zequinha de Abreu, "Adeus batucada", composta por Synval Silva, a música-tema do filme Uma Noite no Rio (2011), "Chica chica boom chic" escrita pelos compositores Gordon Mack e Warren Harry. Além de outros grandes sucessos.

A história é conduzida por um turista americano John que inventou uma máquina do tempo para visitar o Brasil e entender a essência do povo brasileiro. Por um erro de cálculo, o turista cai na Lapa Carioca em 1909, o ano que marca a chegada de Carmen. John é recebido por Zé, um malandro carioca, que atua como guia numa viagem fantástica pela carreira da cantora.

Carmen Miranda era portuguesa de nascimento e brasileira de criação | Foto: Divulgação

Ficha Técnica

O elenco é composto por Wilson do Carmo, Marcia Amorim, Claudia Simões, Raphael Frota, Jones Victor, Brenda Amora, Clayson Charles, Laís Reis, Patrícia Botelho e Ananda Sarah. Possui direção musical e preparação vocal por Davy Chaves. A direção coreográfica e preparação corporal fica por conta de Magda Carvalho. A pesquisa, o texto e a direção do espetáculo são comandadas por Roger Barbosa.

Serviço

Carmem em Revista

Dia: Segunda-feira (30)

Sessão: 20h

Ingressos: Plateia e Frisa: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (Meia)

1° e 2° Pavimento: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (Meia)

3° Pavimento: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (Meia)