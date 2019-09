Manauara Shopping realiza mais uma edição do CineMaterna

Manaus- A próxima edição do projeto CineMaterna no cinema PlayArte, no Manauara Shopping, vai acontecer na terça-feira (1º), e o filme escolhido foi o drama “Depois do Casamento”. A sessão, que é gratuita para a mãe ou pai com um bebê com até 18 meses e mais um acompanhante, vai acontecer às 14h e os ingressos são limitados à capacidade da sala.



“A escolha do filme, que sempre é feita através de uma votação popular, mostra que as mães e os pais sempre aproveitam a chance para fugir um pouco da maratona de programação infantil ao qual estão inseridos com a chegada do bebê. O evento acaba se tornando uma atração mensal esperada por esse público”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

A edição do CineMaterna no Manauara Shopping é a única no Estado a oferecer os ingressos totalmente gratuitos aos participantes. Além do benefício da gratuidade, a sala é totalmente equipada com espaço para troca de fraldas, emborrachado em parte do piso e a iluminação e sonorização serão adequadas para que os bebês não sintam-se incomodados.

Sobre o filme

Depois do casamento

A gerente de um orfanato em Calcutá, na Índia, luta para manter o estabelecimento funcionando. Desesperada por dinheiro, ela acredita ter encontrado a benfeitora perfeita, dona de empresa multimilionária. Porém, para receber o dinheiro, ela precisa viajar até Nova York e conhecer a mulher por trás da riqueza, em meio a um pomposo casamento. Chegando ao local, a gerente não consegue disfarçar os segredos que a unem ao marido da empresária.

