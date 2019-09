Vídeo: exposição 'Etnias' louva cultura e diversidade da amazônia

Por meio da arte, o artista Rubens Belém revela a preocupação com a preservação da memória e da história desses povos. | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A exposição "Etnias", do artista plástico Rubens Belém, marcou, nesta sexta-feira (27) a abertura do novo espaço cultural do Tribunal Regional do Trabalho (TRT11). Ao todo são 20 obras na exposição com entrada gratuita até novembro na sede do TRT, localizado na Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, Praça 14 de Janeiro.

Riqueza em representatividade

A amazônia é a inspiração para cada detalhe. As cores vibrantes representam a força da cultura e a diversidade do Amazonas, todas essas obras são do parintinense Rubens Belém que iniciou a carreira aos dez anos de idade e hoje é um dos maiores artistas plásticos do Amazonas.

Dez quadros foram vendidos antes da abertura do evento e além das pinturas, a área tem um espaço dedicado a venda de artesanato produzidos por indígenas.

