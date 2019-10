‘Constantine’: Warner quer Keanu Reeves reprisando o papel em filmes

De acordo com o We Got This Covered, a Warner Bros. está planejando introduzir John Constantine no DCEU como membro da ‘Liga Justiça Sombria’. A informação veio da mesma fonte que revelou o retorno de Tom Welling como Superman em ‘Crise nas Infinitas Terras’.

Foi dito que o estúdio planeja quatro adaptações envolvendo o personagem, incluindo um filme solo e uma participação em LJS.

Além disso, a Warner está tentando convencer Keanu Reeves a reprisar o papel, mas ainda não há nada oficializado.

Vale lembrar que o estúdio ainda não se pronunciou sobre a informação, então considere como rumor.

Reeves protagonizou o drama sobrenatural ‘Constantine‘ em 2005, ao lado de Rachel Weisz e Tilda Swinton. O filme, comandado por Francis Lawrence, arrecadou mais de 230 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, mas teve recepção mista por parte da crítica especializada.