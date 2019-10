Expulsão de Phellipe Haagensen causa reboliço nas redes sociais

A expulsão do ator Phellipe Haagensen do reality show "A Fazenda 11" foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira (30). A desclassificação do peão foi anunciada pela emissora na noite de domingo (29). O apresentador Marcos Mion explicou que a expulsão de Phellipe foi ocasionada por um beijo roubado da participante Hariany Almeida , durante uma discussão na madrugada de sábado (28).

Na página oficial do programa, há diversos comentários sobre o fato. Mas a maior parte dos espectadores do reality apoiaram a decisão da Rede Record. "Obrigada Record, fez mais que sua obrigação!", disse uma seguidora. Outro seguidor, além de aplaudir a emissora, criticou a conduta do ex-peão. "Assédio não é entretenimento, não é jogo, não é brincadeira, é crime, seja em ambos os lados", frisou o internauta.

Os fãs do ator não concordaram com a expulsão. Alguns afirmaram que Vinny Vieira também deveria ser expulso, pois ele teria ocasionado a discussão. "O que começou tudo deveria ser expulso também", comentou uma internauta. Outra seguidora do programa lamentou a saída de Phellipe. "Nossa que pena que ele saiu!" disse a mulher.

Marcos Mion acrescentou que a expulsão foi decidida pelo departamento jurídico da Rede Record e que o regulamento do programa proíbe ações que coloquem em risco a integridade física dos participantes.

"A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis. Em razão da situação de inconformismo da Hariany, de se sentir invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido pelo Phellipe", disse o apresentador durante o anúncio.