Prêmios Literários Cidade de Manaus divulgam resultados

Escritor amazonense Mário Souza durante divulgação dos Prêmios Literários Cidade de Manaus, do Concultura | Foto: Divulgação

Manaus - O Conselho Municipal de Cultura (Concultura) divulgou nesta sexta-feira, 27/9, o resultado final dos Prêmios Literários de Manaus 2018. O edital, lançado pela Prefeitura de Manaus, tem como objetivo premiar, anualmente, obras inéditas, em língua portuguesa, de autores brasileiros. Ao todo, 14 obras de diferentes gêneros foram premiadas nesta edição.



O resultado na íntegra foi publicado na edição nº 4.690 do Diário Oficial do Município (DOM) e também pode ser acessado no site do Concultura, em concultura.manaus.am.gov.br, ou no Portal Viva Manaus, diretamente pelo link bit.ly/premiosliterarios2018.

Como parte do concurso, obras de diferentes gêneros, como conto, romance, poesia, crônica, texto teatral, ensaios, literatura infantil, foram premiadas.

Prêmios Literários Cidade de Manaus, do Concultura | Foto: Divulgação

Autores amazonenses



Dentre os livros premiados, quatro são de autores amazonenses: os ensaios “Nos Caminhos da Alegria: Roteiro Histórico e Sentimental da Boemia de Manaus” e “Reflexões Socioeconômicas Sobre Temas Relevantes Para a Economia do Amazonas”, de Aguinaldo Nascimento Figueiredo e Ana Maria Oliveira de Souza; a obra de poesia “Diálogo dos Afetos”, de Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque e o livro de contos “O Verso do Reverso”, de Sandra Maria Godinho Gonçalves.

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas diretamente com o Concultura, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (92) 3632-2634.