Trilhas sonoras de desenhos são apresentadas nesta quarta, em Manaus

Manaus - Trilhas sonoras de clássicos da animação e de desenhos infantis ganham arranjos para o violão no concerto “Tempo de Criança”, que será realizado nesta quarta-feira (02), às 20h, no Teatro Amazonas. A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), com participação de músicos da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, protagoniza o evento, que tem classificação livre e entrada mediante a doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.



“A Pequena Sereia”, “Rei Leão”, “Alladin”, “Moana”, desenhos como “Tom e Jerry”, “Pica-pau”, “Simpsons” são alguns dos destaques que fazem parte do repertório. O regente titular da Ovam, maestro Davi Nunes, destaca que o evento abre as comemorações para o Dia das Crianças, celebrado no mês de outubro.

Além dos integrantes da Ovam, participam do concerto um quarteto de cordas da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica | Foto: Michael Dantas/SEC

“Fizemos este concerto pela primeira vez em 2017 e foi um sucesso. Desta vez, teremos a participação dos solistas da Orquestra Experimental, que vão abrilhantar ainda mais as músicas. O concerto é para crianças e também para que os adultos lembrem de sua infância, por isso escolhemos desenhos antigos para o repertório e até a trilha sonora do videogame ‘Super Mario World’”, ressalta Nunes, que regerá o concerto.

Além dos integrantes da Ovam, participam do concerto um quarteto de cordas da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, com Natanael Cartaxo (violino), Lira Silva (violino), Fiorangela Cova (viola) e Gustavo Garcez (violoncelo); dos tenores Jassiel Lins e Rodrigo Baroque; do baixista Sérvio Túlio e de Jesus Renier Albitar no clarinete, sax e flauta.

O evento é em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no mês de outubro | Foto: Michael Dantas/SEC

“O violão é um instrumento muito abrangente e a Ovam mostra isso na prática. As trilhas sonoras ficam com outra roupagem, mas ainda sim emocionantes em nossos arranjos. Convidamos todas as famílias a comparecerem ao Teatro para um concerto bem divertido”, declara Davi Nunes.

Confira o repertório

“Aqui no mar” - A Pequena Sereia

“Parte do seu mundo” - A Pequena Sereia

“Um mundo ideal” - Aladdin

Medley com “O ciclo da vida”, “Hakuna Matata”, “O que eu mais quero é ser rei” - O Rei Leão

“Nesta noite o amor chegou” - O Rei Leão

“No meu coração você vai sempre estar” - Tarzan

“Amigo estou aqui” - Toy Story

“Saber quem sou” - Moana

Trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo

Medley de desenhos - Pica-pau, Popeye, Os Flinstones, Tom e Jerry, Pantera Cor de Rosa, O Fantástico Mundo de Bob, Os Simpsons

Serviço: Concerto “Tempo de Criança, com a Ovam

Data/ Hora: Quarta-feira (2/10), às 20h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”

Classificação: Livre

*Com informações da assessoria.