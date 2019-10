Exposição 'Tóquio Antes/Depois' chega a Manaus

Manaus- Depois de passar por países como Canadá, Estados Unidos, México e, no Brasil, por Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, a exposição “Tóquio Antes/Depois” abre para visitação em Manaus nesta quarta-feira (2), no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, no Centro). Promovida pela Fundação Japão e pelo Consulado-Geral do Japão em Manaus , a mostra tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e tem entrada gratuita.

Com curadoria do crítico em fotografia Iizawa Kotaro, “Tóquio Antes/Depois” reúne cerca de 80 obras de 11 fotógrafos que retratam a capital japonesa dos anos de 1930 a 1940 e que contrastam com imagens da década de 2010, apresentando o passado e o presente de Tóquio.

Os registros de “Tóquio antes (1930 a 1940)” são imagens publicadas na “Koga” (Light Pictures), revista japonesa do fotógrafo Yasuzo Nojima; no livro “Nippon”, organizado por Nippon Kobo; e uma série de fotos instantâneas do centro de Tóquio feitas por Kineo Kuwabara, na época um fotógrafo amador.

As imagens de “Tóquio depois (pós 2010)” têm assinatura de Nobuyoshi Araki, Mika Ninagawa, Motoyuki Daifu, Shintaro Sato, Shinya Arimoto, Natsumi Hayashi, Kenta Cobayashi, Daido Moriyama, artistas de gerações diferentes que retratam Tóquio por meio de seus olhares, com suas peculiaridades.

“Tóquio Antes/Depois” tem como objetivo atrair o interesse do público sobre a cidade e suas diversas faces, tendo em vista os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020. Ficará em cartaz no Centro Cultural Palácio da Justiça até o dia 3 de novembro, com visitação gratuita de terça-feira a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 9h às 14h. Após exibição na capital amazonense, a mostra seguirá para Recife, fechando a temporada em São Paulo.

