Supermercado de Manaus promove aula de culinária para crianças

Em comemoração ao Dia dos Criança, no dia 12 de outubro, o supermercado Pátio Gourmet terá uma programação especial, com aula de culinária direcionada ao público infantil. No evento que será realizado nessa data, o “Pátio Chef Kids”, as crianças poderão colocar a mão na massa e preparar opções de lanches saudáveis. A aula será das 18h às 21h, na unidade do Pátio Gourmet da avenida Djalma Batista.

A nutricionista responsável pela aula kids, Lívia Ribeiro, explica que as crianças vão poder confeitar bolo de cenoura com calda de chocolate, enrolar brigadeiro e montar um sanduíche natural. “A ideia é que elas divirtam-se, mas, principalmente, sejam estimuladas a adotar hábitos saudáveis e a conhecer os alimentos que consomem”, disse.

A aula será das 18h às 21h | Foto: Divulgação

As crianças que participarem do “Pátio Chef Kids” receberão avental, toque blanche (chapéu usado por chefs de cozinha) e um livro com as receitas preparadas durante a aula. Ao final, todos receberão certificado de Chef Kids.

As inscrições para o “Pátio Chef Kids” podem ser feitas na recepção do supermercado. Mais informações no telefone 3090-8010. Na programação do “Pátio Chef Kids” terá, ainda, atividades como pintura de rosto e espaço para desenho.

Incentivo

O estímulo à alimentação saudável das crianças é uma preocupação do Pátio Gourmet. Nos corredores do supermercado são disponibilizadas, gratuitamente, cestas com frutas diversas, para que os pais possam oferecer às crianças. Além disso, há carros de compras especialmente para as crianças. Dessa forma, os pais podem incentivá-las na escolha de produtos saudáveis.

Com informações da assessoria*