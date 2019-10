Últimas vagas para oficinas do ‘Matapi - Mercado Audiovisual do Norte'

Manaus - Os interessados em participar das oficinas preparatórias para o ‘Matapi - Mercado Audiovisual do Norte’ têm poucos dias para oficializarem suas inscrições: das 150 vagas ofertadas pelo pré-evento, que acontece de 18 de outubro a 2 de novembro, em Manaus, pelo menos 134 já foram preenchidas. As matrículas são gratuitas e estão sendo realizadas pela plataforma online Sympla, por meio do link: http://bit.ly/2me7YKC . Os workshops ocorrerão nos espaços do SebraeLab Amazonas, localizado na Avenida Leonardo Malcher, nº 924, Centro.

As vagas disponíveis correspondem às oficinas sobre Produção Executiva e Pitching, ministradas, respectivamente, por Carol Vergolino e Amadeu Alban. O workshop realizado por Gabriel Pires, voltado à formatação de projetos audiovisuais, já está com todas as suas vagas preenchidas.

Jornalista e atuante no mercado audiovisual há mais de 20 anos, a pernambucana Carol Vergolino chega a Manaus nos dias 25 e 26 de outubro. Ela, que é responsável pela produção de diversos produtos para a TV e longas-metragens, ministrará uma oficina sobre Produção Executiva, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Em seu currículo, Carol Vergolino possui, ainda, trabalhos em conjunto à Agência Nacional do Cinema (Ancine), além de atuar como codeputada do mandato coletivo Juntas, em Pernambuco.

Responsável por encerrar os workshops que antecedem o ‘Matapi - Mercado Audiovisual do Norte’, o baiano Amadeu Alban realizará, nos dias 1º e 2 de novembro, das 9h às 12h e das 14h às 18h, uma oficina voltada à concepção do pitching - uma espécie de apresentação verbal de ideia para filme ou série de TV.

Em entrevista, ele revelou que dividirá o workshop em duas partes: “No início, vamos trabalhar com a apresentação do conceito de pitching e as diferentes situações em que ele se faz necessário. Depois, focarei em estudos de caso de projetos que já desenvolvi, como websérie, branded content [conteúdo de marca] e séries de ficção e reality”, adiantou Amadeu Alban.

Ao final da formação, o roteirista, diretor e produtor espera ajudar os participantes em seus projetos pessoais. “Quero abrir a formação para trabalhar com alguns casos de pessoas da plateia, para que possamos, juntos, elaborar um pitching ali na hora”, concluiu.

Sobre o ‘Matapi'

Realizado pela Dabacuri Projetos e Produções, Leão do Norte Consultorias e Produções e Ministério da Cidadania, o ‘Matapi - Mercado Audiovisual do Norte’ visa reunir diversos atores do audiovisual para discutir e fomentar a cadeia produtiva do setor no Amazonas e na Região do CONNE (Centro-Oeste, Norte e Nordeste), por meio da realização de oficinas, palestras, intercâmbios e rodadas de negócios.

Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 27 e 30 de novembro, com abertura no Teatro Amazonas e programação no Centro Cultural Palácio da Justiça - ambos no Centro de Manaus. A iniciativa conta, também, com o apoio do Sebrae-AM, Secretaria de Estado de Cultura (Sec) e Impact Hub Manaus.

*Com informações da assessoria