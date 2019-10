Breakos promete muito rock'n'roll no Don Loiola no próximo sábado (5)

Breakos promete um show voltado aos clássicos do rock | Foto: Divulgação

Manaus- A banda Breakos promete levar muito rock'n'roll a partir das 14h de sábado (5), no restaurante fast-food Don Loiola, no Old Garage 88, localizado na avenida João Valério, no conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

De acordo com o baterista Wesley Oliveira, nesta apresentação a Breakos promete um show voltado aos clássicos do rock nacional e internacional (grunge, heavy rock, classic e dentre outros estilos). "O objetivo é agradar o público em geral, os amigos da banda, os clientes da casa, ou seja, levar o bom e velho rock", afirma o músico.

O grupo de rock’n roll amazonense foi criado em 2018 com intuito de fazer um som de qualidade e tocar músicas de várias gerações. Atualmente, a banda é formada pelo vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes, o “Dutty”.

O grupo de rock’n roll amazonense foi criado em 2018 | Foto: Divulgação

Don Loiola

É um restaurante Fast-Food que prima pela cerveja gelada, misturado com uma boa feijoada aos sábados e churrasco. Ele fica localizado no Old Garage 88, que é a primeira oficina ao estilo "all-in-one" em Manaus. Com loja de customs, acessórios, lava-jato especializado, barbearia e bar.

*Com informações da assessoria