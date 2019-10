Musical ‘Ouve’ retorna ao palco do Ateliê 23 neste fim de semana

Manaus- Apresentando as trilhas sonoras autorais dos últimos espetáculos, o Ateliê 23 (Rua Tapajós, no Centro) realiza, nesta sexta-feira (4) e sábado (5), a partir das 20h, a segunda edição do show musical "Ouve".



Desta vez, o musical volta com o repertório ampliado, incluindo a trilha do atual espetáculo do grupo, Vacas Bravas . O show conta com 20 músicas de mais três espetáculos: “Da Silva”, “Janta” e “Helena”.

De acordo com o diretor e ator Taciano Soares, as trilhas do show têm influências musicais que variam de ritmos populares, como os de matrizes africanas, popmusic e música alternativa, criados de acordo com a poética dos espetáculos. Segundo ele, nesta edição as músicas estão repaginadas, com novos arranjos e formatos.

"O show é uma aposta do Ateliê 23, que fez uma primeira experiência em maio e que foi muito bem sucedida com o público já frequentador do espaço”, frisa. “Agora a gente pretende trazer para as pessoas que já conhecem os espetáculos uma relação com a trilha, de maneira que elas possam se identificar e relembrar das experiências vividas, mas também é para aquelas que não conhecem o trabalho do Ateliê 23 poderem conhecer esse lado da trilha autoral muito forte nas nossas produções”.

O show é dirigido por Eric Lima e conta com os artistas Taciano Soares, Julia Morinaga, além do próprio diretor nos vocais. Também fazem parte do musical os artistas Wilas Rodrigues e Yago Reis, com participação especial de Number Teddie, Clara Monteiro, Isabela Catão e Julia Kahane.

Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria da casa por R$ 15 (valor fixo) e na compra do ingresso o público ganha também uma bebida.

*Com informações da assessoria