Música sertaneja anima as noites da Expoagro, a partir desta quinta

A música sertaneja vai animar as noites da 41ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que reunirá diversos cantores e duplas do circuito musical local para embalar os visitantes. Banda Cangas do Forró, Gabriel Sidrone, Marcos Paulo, Marcio Cigano, João Victor & Rodrigo, Daniel Trindade, Jhon Veiga, Jyou Guerra e Kadu Almeida integram a agenda de atrações da feira, que inicia nesta quinta-feira (03) e segue até domingo (06), na área externa do Centro Universitário Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras. A entrada é gratuita.

A programação da Expoagro terá shows musicais diários, com duas atrações musicais a cada noite, sempre às 19h e às 21h. Excepcionalmente, nesta quinta-feira, a banda Cangas do Forró abre a agenda de shows às 18h. Em seguida, Gabriel Sidrone sobe ao palco, seguido de Marcos Paulo. Na sexta (04), é a vez de Marcio Cigano e da dupla João Victor & Rodrigo dividirem o palco. No sábado (05), Daniel Trindade e Jhon Veiga embalam os visitantes. E, no domingo (06/10), o público confere shows de Jyou Guerra e Kadu Almeida.



Para agitar o público da feira, sucessos da música sertaneja de diversos estilos e épocas farão parte do repertório dos artistas da feira. É o caso de Marcio Cigano, que programou uma seleção variada, para agradar a todos os públicos, na apresentação que abre a noite da sexta-feira (04).



“Acredito que será um evento bem familiar, por isso vou levar um repertório atualizado, com sucessos do sertanejo apaixonado e músicas atuais, além de uma viagem por sertanejos clássicos, como ‘Evidências’, de Chitãozinho & Xororó, e ‘Você vai ver’, de Zezé Di Camargo e Luciano”, antecipa o artista, citando ainda nomes de peso do momento, como Gusttavo Lima e Marília Mendonça. “Vamos fazer um ‘mistão’ sertanejo”.

Amazonense, há oito anos no circuito musical, com passagens por palcos de Manaus e do interior, Márcio conta que ficou feliz em poder se apresentar para o público da Expoagro. “Fico muito feliz de parte, pois quem em Manaus não conhece a Expoagro? Fico feliz de estar participando desse retorno do evento”, afirma ele, que também espera curtir a feira: “Afora o show, pretendo levar a família nos outros dias também”.

Atração do sábado (05/10), Daniel Trindade fez questão de incluir no show para a feira nomes tradicionais da música de vaquejada, como Mano Walter, Bruno & Marrone, Chitãozinho & Xororó, ao lado de ícones sertanejos como Jorge & Matheus, João Bosco & Vinícius e Gusttavo Lima.

“Por conta de ser um evento voltado para o público do setor rural, queremos fazer algo bem animado, bem para cima, com música de vaquejada”, conta ele, que canta profissionalmente desde os 8. Aos 20 anos hoje, já participou de programas de rádio e televisão da região e abriu shows de nomes como Dorgival Dantas e Luan Santana.

As apresentações musicais da Expoagro acontecem no palco localizado no pavilhão central da feira, atrás dos estandes do setor de Agronegócio. Para conveniência dos fãs e visitantes, no entorno do local haverá praças de alimentação e banheiros. A feira terá ainda estacionamento para visitantes.

Atividades

A Expoagro é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Além das atrações musicais, a 41ª edição da feira vai promover ações de crédito rural, palestras, cursos, seminários, exposição de animais, produtos e serviços, rodada de negócios nos estandes, comercialização de produtos regionais, competições de três tambores, concurso leiteiro, concurso de raças, montarias em touros, visitas e orientações técnicas, cavalgada e leilões.

PROGRAMAÇÃO



*Quinta (03/10)

18h: Banda Cangas do Forró

19h: Gabriel Sidrone

21h: Marcos Paulo

*Sexta (04/10)

19h: Marcio Cigano

21h: João Victor & Rodrigo

*Sábado (05/10)

19h: Daniel Trindade

21h: Jhon Veiga

*Domingo (06/10)

19h: Jyou Guerra

21h: Kadu Almeida





*Com informações da assessoria