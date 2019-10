Espaços da SEC recebem programação diversa no fim de semana

Manaus- Feira de arte alternativa, musical com os grupos do Liceu Claudio Santoro e concertos da Série Guaraná fazem parte da agenda do fim de semana nos espaços da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). Confira a programação completa:



Sexta-feira (4/10)

14h – A tradicional “Tarde Dançante” do Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci - rua Wilkens de Mato, bairro Nossa Sra. Aparecida) terá um repertório de bolero e apresentação de Dudu Brasil. A programação segue até 19h, com entrada gratuita.

20h – O Teatro Amazonas (avenida Eduardo Ribeiro, Centro) vai ser palco da celebração “21 anos de Toada” do compositor e cantor Helen Veras. A comemoração será marcada pela participação de artistas e grupos que fizeram parte da trajetória do músico, como Israel Paulain, Tony Medeiros, Zezinho Corrêa, Leonardo Castelo, Klinger Araújo, Adriano Aguiar, Arlindo Jr., Canto da Mata, Márcia Siqueira, Vanessa Alfaia, Gaspar Medeiros, Garantido Show e itens oficiais do Boi Garantido. A entrada é uma lata de leite em pó ou um pacote de fraldas descartáveis.

Sábado (5/10)

10h – O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) recebe mais uma Feira do Vinil, que reunirá amantes da música para a venda e troca de discos. O evento segue até 17h, com acesso gratuito.

15h – O Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, recebe a primeira Feira Graff, uma feira de arte alternativa com intuito de divulgar o trabalho de grafiteiros urbanos, com venda de obras e produtos. No total, 21 artistas participam do evento, que ainda contará com apresentação do DJ Lecons e microfone aberto para recitar poesias, além de pintura ao vivo. A Feira Graff também acontece no domingo e vai até às 20h.

18h e 20h – Com duas sessões neste sábado, no Teatro Amazonas, os núcleos artísticos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro apresentam o musical “O Guarda-Chuva Encantado”, que reunirá, no repertório, obras de diversos musicais como “A Noviça Rebelde”, “La La Land”, “Mary Poppins”, “A Pequena Sereia”, “Cantando na Chuva”, entre outros. A entrada é gratuita.

18h – O Cineclube de Arte da SEC, realizado no Cineteatro Vila Guarany (Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro), apresenta as obras de Dina Silva. Serão exibidos os filmes “Um Lugar Fantástico” (34min, classificação livre) e “A Casa do Último Grito” (1h30min, classificação 12 anos). A entrada é gratuita.

19h – No Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro) será apresentado “Vento”, com a artista Lis Nobre. O espetáculo mistura circo e dança contemporânea, onde a "performer" se encontra em um profundo diálogo com a gravidade, em uma espécie de contato e improvisação aérea. A entrada é gratuita.

Domingo (6/10)

11h - A Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas reapresentam o concerto “Missa Solemnis”, pela 16ª edição da Série Guaraná, com entrada gratuita. A obra do alemão Beethoven é considerada a ‘rainha’ das missas na história da música e tem como solistas a soprano Dhijana Nobre, o tenor Juremir Vieira, a mezzo-soprana Luisa Francesconi e o baixo Andrey Mira. A entrada é gratuita e a classificação é para 10 anos.

19h – A Orquestra de Câmara do Amazonas e o Grupo Gaponga sobem ao palco, também pela programação da Série Guaraná, para apresentar “Claudio Santoro e Gaponga”, com regência do maestro Marcelo de Jesus, também com classificação para 10 anos. A entrada é gratuita.

*Com informações da assessoria