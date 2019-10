'O Guarda-Chuva Encantado' será apresentado no Teatro Amazonas

Manaus- Núcleos de dança, teatro, artes visuais e de música do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, das unidades de Manaus, se reúnem no palco do Teatro Amazonas neste sábado (5), para apresentar o espetáculo “O Guarda-Chuva Encantado”, com duas sessões, às 18h e às 20h. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada gratuita.



O diretor técnico e artístico do Liceu, Davi Nunes, afirma que o espetáculo marcará a estreia em apresentações da Orquestra Jovem do Liceu Claudio Santoro e reunirá no repertório obras de diversos musicais como “A Noviça Rebelde”, “La La Land”, “Mary Poppins”, “A Pequena Sereia”, “Cantando na Chuva”, entre outros.

“Este é o grande espetáculo do ano para os grupos do Liceu, que vai reunir todos os núcleos artísticos das unidades da capital e vai marcar também a estreia no palco da Orquestra Jovem do Liceu, que conta com 50 integrantes. Neste ano, teremos a dramaturgia como destaque”, explica Nunes.

A ideia do evento, segundo Nunes, surgiu de espetáculos anteriores do Liceu e da Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), com interpretações de animações e musicais famosos. Desta vez, as obras serão interpretadas em cenas da peça, quem tem autoria do coordenador do Núcleo de Teatro do Liceu, Tiago Oliveira, e conta a história de duas personagens que se encontram e vivenciam aventuras por meio da imaginação.

“É uma história emocionante que vai encantar o público no Teatro Amazonas. Convidamos todos a comparecer e prestigiar o talento dos núcleos do Liceu”, ressalta Davi Nunes.

*Com informações da assessoria