Feijoada Solidária para levar alegria a mais de 6 mil crianças

Manaus- Os Amigos do Papai Noel se preparam para o seu 22º Natal. Desde 1998, o grupo se dedica a fazer a alegria das crianças de áreas carentes do Município de Manaus, comunidades rurais e ribeirinhas da região metropolitana. Diferente de uma distribuição de brinquedos convencional, a preocupação do grupo é levar uma Festa de Natal para as crianças, com brincadeiras, apresentações, muito carinho, brinquedos, e, evidentemente, Papai Noel. Para isso, no próximo dia (5) (sábado), realizam sua Feijoada Solidária, na Pizzaria Loppiano, onde a renda será revertida totalmente para a campanha.

“É tornar aquele momento mágico e único na vida daquelas crianças, cuja realidade é bastante dura ao longo do ano”, afirma um dos coordenadores. A cada ano, o desafio é ir em comunidades onde as crianças nunca tiveram uma Festa de Natal ou não iriam ganhar nada.

Para cumprir suas metas, o grupo se organiza em uma rede logística utilizando barcos, ônibus e seus próprios carros. Estima-se que ao longo dos anos, o grupo já tenha beneficiado mais de 150 mil crianças. “Já houve anos que atingimos mais de 20 mil crianças num único Natal. Entretanto, com a crise econômica, os apoios reduziram significativamente e este ano está bem inferior. Estamos trabalhando para beneficiar cerca de 6 mil crianças”.

Seja qual for a quantidade, o grupo se compromete em fazer o melhor possível para fazer um Natal inesquecível para as crianças. O grupo também aceita doações de brinquedos novos ou usados em bom estado e livros infantis novos ou usados em bom estado.

