Mostra de Cinema Irlandês começa nesta segunda-feira (7) em Manaus

De 7 a 11 de outubro, o público de Manaus poderá conferir, gratuitamente, a Mostra de Cinema Irlandês, que acontecerá no Cineteatro Guarany, sempre às 19h. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), em parceria com a Embaixada da Irlanda. O Cineteatro Guarany está localizado na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro.

Entre dramas e documentários, cinco produções compõem a mostra. O embaixador da Irlanda, Seán Hoy, destaca que o evento é o primeiro nesse formato no Norte do país. “O intuito é estreitar as culturas irlandesas e brasileira, promovendo o intercâmbio cultural entre os dois povos”, observa.



O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, lembra que a parceria entre a SEC e a Embaixada já possibilitou outros momentos de estreitamento entre as duas culturas, a exemplo da iluminação do Teatro Amazonas de verde, em celebração ao Dia de São Patrício, padroeiro da Irlanda, comemorado em março. “É sempre uma honra realizar essas atividades de aproximação e, certamente, muitas outras ações culturais virão nesse sentido”, afirma.

O embaixador Seán Hoy e a embaixatriz Susan Hoy estarão presentes para abrir oficialmente a Mostra, na segunda-feira (07).



Com temática ambiental, o documentário de abertura, “The Silver Branch” (“O Galho de Prata”), a ser exibido na segunda-feira (07) narra a história do fazendeiro Patrick McCormack, descendente de uma geração de fazendeiros que viveram na região de Burren. Ele deseja cultivar como seus antepassados, mas sua vida toma um rumo diferente quando ele se junta ao Burren Action Group em sua campanha para se opor aos planos de um vasto centro interpretativo em Mullaghmore, uma batalha que dividiu a comunidade local, mas acabou salvando a região.



Na terça-feira (08), será a vez da exibição do documentário “In The Name of Peace: John Hume in America” (“Em Nome da Paz: John Hume na América”). Na quarta (09), o público poderá conferir o também documentário “The Camino Voyage” (“A Viagem Camino”). Os dramas “Pavee Lackeen – The Traveller Girl” (“Pavee Lackeen – A Cigana”) e “Once” (“Apenas uma vez”) serão exibidos, respectivamente, na quinta (10) e sexta-feira (11).



*Com informações da assessoria.