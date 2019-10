Quarteto de solistas do Amazonas realizam turnê na Europa

O quarteto de solistas da Orquestra Barroca do Amazonas (OBA), projeto desenvolvido na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), realizará uma turnê de concertos na Europa, com o programa “Clássico/Anticlássico”. As apresentações acontecerão de 19 a 29 de outubro em Portugal, França e Itália.

O grupo é formado pelo flautista, diretor artístico e fundador da OBA, professor doutor Márcio Páscoa; pelo cravista e pianista, professor doutor Mário Trilha; pelo violoncelista e professor doutor Edoardo Sbaffi; e violetista, professor mestre Gabriel Lima.



Os concertos acontecerão em espaços como a Igreja do Menino Deus, em Lisboa, Portugal; Atelier Von Nagel, em Paris, França; Oratorio della Caritá, em Fabriano; Chiesa Colegiata de Vignanello; Basílica de San Lorenzo in Lucina, Roma; e o Conservatório Pietro Mascagni, em Livorno, estes últimos todos na Itália.

O professor da UEA, Mário Trilha, conta que é satisfatório tocar em lugares como a Basílica de San Lorenzo in Lucina, de Roma, onde estão enterrados grandes artistas e compositores dos séculos XVI ao XVIII. “É realmente um grande privilégio, pois temos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho em três grandes capitais como Paris, Roma e Lisboa, além de podermos tocar em lugares extraordinários”, afirmou o professor.

Além dos concertos estão previstas atividades acadêmicas no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (Cesem), em Lisboa, e no Conservatório Pietro Mascagni, em Livorno. O objetivo da turnê é mostrar as atividades e edições de pesquisa da OBA e formalizar uma parceria do Cesem com o Laboratório de Musicologia da Esat/UEA.



“Clássico/Anticlássico”

O programa da OBA é totalmente voltado a obras de compositores compreendidos como clássicos pela história da música, mas que foram muito além do formalismo convencional associado ao período. Foi-se inspirado no conceito Clássico/Anticlássico do italiano Giulio Carlo Argan. O programa escolheu para o repertório três grandes compositores que, dentro dos referidos modelos, lograram o Anticlássico, sendo eles Tommaso Giordani, Carl Phillip Emanuel Bach e Wolfgang Amadeus Mozart.



Orquestra Barroca do Amazonas

A OBA é um projeto desenvolvido na Esat/UEA ao longo dos dez últimos anos. Com cinco CDs gravados no Brasil e em Portugal, o conjunto se apresenta com um número variável de músicos e cantores, constituídos por docentes e discentes do curso de Música da UEA. Também contou com a colaboração de solistas nacionais e internacionais, e participou de festivais de música no Brasil e Europa.

*Com informações da assessoria.