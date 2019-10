Brincadeiras, sorteios e promoções agitam Shopping Ponta Negra

O que não faltam são opções para a garotada comemorar o Dia das Crianças, no Shopping Ponta Negra. O empreendimento oferece um roteiro com diversas atrações que prometem divertir toda a família, entre elas O Incrível Mundo Doce, localizado na praça de eventos, que fica até dia 20, no primeiro piso (L1), e a exposição inédita do Sesc Ciências “Luz: do fogo ao átomo”, no lounge do terceiro piso (L3), que recebe o público até dia 18.

“Queremos comemorar essa data especial com atrações que prometem encantar toda da família”, destaca a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Os lojistas também prepararam diversas ações para atrair a criançada que estiver visitando o shopping neste sábado (12). Os restaurantes Bob’s, McDonald’s e Giraffas estarão realizando pinturinhas, distribuição de balões, além da presença de personagens favoritos dos pequenos.

A exposição acontece no loung do terceiro piso até o dia 18 de outubro | Foto: Divulgação

A loja Fun Festas, em frente à praça de eventos (L1), e a Dedelândia, localizada na Cachaçaria do Dedé, também no L1, contarão com personagens que divertir o público infantil durante o Dia das Crianças.

Já a loja Shop do Pé está realizando uma promoção para os pais que ainda estão indecisos com o presente: a cada R$80 em compras de calçados infantis, os clientes ganham um brinquedo.

Em parceria com a Academia Fórmula também haverá programação no Dia das Crianças. A operação vai realizar um aulão kids, que acontece com duas opções de horário, às 16h e às 17h30h. A ação acontecerá no segundo piso (L2), próximo da loja Brink Mania. Sorteios de brindes e pinturinhas de rosto também fazem parte da programação.

O Shopping Ponta Negra também dispõe de outras atrações para as crianças. O roteiro inclui a Yupi Casa de Brincar, que fica no L2 e Jump Mania, Heroes Play, Circuito de Mini Golf, alem das salas da rede de cinema Cinépolis, que ficam no L3.

A Academia Fórmula realiza aulão kids em dois horários, às 16h e 17h30 | Foto: Felipe Castelo/Divulgação

*Com informações da assessoria.