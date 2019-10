Secretaria de Cultura têm programação especial para o Dia das Crianças

| Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - No mês de outubro, os espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) terão uma programação especial voltada para as crianças. Até o dia 23, serão realizadas apresentações de teatro, brincadeiras e espetáculos de dança, entre outros, com entrada gratuita. confira:

Teatro da Instalação



Até o dia 11 de outubro, o Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro) recebe, a partir das 10h, o espetáculo de dança “Carnaval dos Animais”, baseado na obra de Camille Saint-Saëns, e apresentado pelo Corpo de Dança do Amazonas (CDA). A coreografia de Adriana Goes retrata os dançarinos em situações que se assemelham a animais.

Usina Chaminé



No Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Manaus Moderna, Centro), também até o dia 11 de outubro, a partir das 9h, o Balé Folclórico do Amazonas realiza a apresentação “Vamos Cirandar”. Em seguida, serão oferecidas brincadeiras como “pula-corda”, dança das cadeiras, “o que é, o que é?”, teatro de fantoches”, entre outros.

O Teatro da Instalação acontece o espetáculo de dança “Carnaval dos Animais” | Foto: Michael Dantas/SEC

3º Festival Dança Criança



Grupos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro realizam o 3º Festival Dança Criança, a partir desta quarta-feira (9/10) até 11 de outubro, com intuito de possibilitar uma vivência maior entre crianças, pais e professores. A programação acontecerá na Biblioteca Pública do Amazonas, nos centros estaduais de convivência Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, e Teatro da Instalação. Neste ano, haverá participação dos alunos de Dança da unidade de Parintins.

Ainda nesta quarta, a partir de 9h30, na Biblioteca Pública (rua Barroso, Centro), histórias da literatura brasileira serão apresentadas por alunos do Liceu em uma mistura de narração e dança. A programação do festival segue com apresentações, nos dias 10 e 11 de outubro, nos centros de convivência e Teatro da Instalação.



Teatro Amazonas



O palco do Teatro Amazonas também terá atrações para a criançada com os espetáculos infantis do 14º Festival de Teatro da Amazônia (FTA), realizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), com apoio da SEC. Nesta quarta, às 17h, será encenado o espetáculo infanto-juvenil “Chão de Pequenos”, da Cia. Negra, que conta uma fábula questionadora sobre amizade, adoção e abandono. A entrada é gratuita.

Ainda fazem parte dos espetáculos infantis do festival as peças: “Algodão Doce” (10/10 - 10h); “Augusto” (12 -10h); “O Palhaço de La Mancha” (12 - 17h); e “Cinco Semanas em um Balão” (13 - 10h).



Palácio Rio Negro



No Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, Centro), a programação acontece nesta quinta-feira (10). Das 9h às 17h, as visitas serão realizadas com guias caracterizados com roupas da Belle Époque. A partir de 9h30 haverá Teatro de Bonecos, com grupos do Liceu Claudio Santoro; às 13h30, será realizada uma apresentação de Balé Clássico, com Arina Hayane; às 15h, alunos do curso de violino infantil do Liceu apresentam obras clássicas e, às 16h, haverá a apresentação da coreografia “Sensibilidade”,do grupo “Arte Sem Fronteira”.

No dia 23 de outubro, o espaço recebe o espetáculo infantil “Venha Morar na Comunidade do Arco-Íris”, às 9h30. Às 15h, a Camerata de Violões do Liceu Claudio Santoro se apresenta no local.

Em seguida, serão oferecidas brincadeiras como “pula-corda”, dança das cadeiras, “o que é, o que é?”, teatro de fantoches”, entre outros | Foto: Michael Dantas/SEC

Palacete Provincial



No Dia das Crianças, 12 de outubro, o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro), terá uma programação especial realizada pela SEC em parceria com o Museu Amazônico, com brincadeiras, atividades com experimentos científicos, oficinas e contação de histórias. As atividades serão realizadas das 9h às 12h.

Galeria do Largo



Após as atividades no Palacete, ainda no dia 12, as crianças poderão seguir para a Galeria do Largo (Largo de São Sebastião, Centro) e aproveitar a exposição “De olho no céu”, das 16h às 18h, com desenhos de crianças de 4 a 6 anos sobre astros. Também serão realizadas contação de história e oficina de pintura. Das 18h às 20h, haverá um clube de astronomia com um momento de observação do céu com telescópios para toda a família.

Largo de São Sebastião



No dia 20 de outubro, das 16h às 21h, será realizada mais uma edição da Feirinha - Arte, Cultura e Diversão, com várias atividades para o público infantil e para a família. No espaço também serão realizadas atividades do projeto “Mania de Ler”, da SEC, que conta com obras infanto-juvenis e contação de histórias.

O projeto Mania de Ler estará no Largo de São Sebastião | Foto: Michael Dantas/SEC

Confira programação completa:







Teatro da Instalação - 9 a 11 de outubro

10 às 12h - “Carnaval dos Animais”, com o Corpo de Dança do Amazonas

Usina Chaminé - 9 a 11 de outubro

9h - “Vamos Cirandar”, com o Balé Folclórico do Amazonas

9h20 às 11h30 - Brincadeiras tradicionais

14h20 às 16h30 - Brincadeiras tradicionais

Teatro Amazonas - 9 a 13 de outubro

9/10, 17h - “Chão de Pequenos”

10/10, 10h - “Algodão Doce”

12/10, 10h - “Augusto”

12/10, 17h - “O Palhaço de La Mancha”

13/10, 10h - “Cinco Semanas em um Balão”

Palácio Rio Negro - 10 e 23 de outubro

10/10

9h30 às 11h30 - Teatro de Bonecos

13h30 às 14h30 - Apresentação de balé clássico

15h às 16h - Apresentação de alunos de violino infantil

16h às 17h - Coreografia “Sensibilidade”, com Arte Sem Fronteira

23/10



9h30 - Espetáculo “Venha Morar na Comunidade do Arco-Íris”

15h - Camerata de Violões, com alunos do Liceu Claudio Santoro

Palacete Provincial - 12 de outubro

9h às 12h - Atividades lúdicas e recreativas - brincadeiras, oficinas de pintura, contação de histórias e atividades com experimentos científicos

Galeria do Largo - 12 de outubro

16h às 20h - Exposição “De Olho no Céu”, oficinas de pintura, contação de histórias e observação do céu com telescópio

Largo de São Sebastião - 20 de outubro

16h às 21h - Feirinha - Arte, Cultura e Diversão/ atividades do projeto “Mania de Ler”

Teatro Gebes Medeiros - 20 de outubro

17h - Espetáculo “Os Caça Monstros”, do grupo Os Birutas

3º Festival Dança Criança - 9 a 11 de outubro





Biblioteca Pública do Amazonas - 9 de outubro

9h30 às 10h30 - Apresentações de histórias com dança

15h30 às 16h30 - Apresentações de histórias com dança





Centro Magdalena Arce Daou - 10 de outubro

10h - apresentações: As Espiãs Demais e Peregrinas, de Rosangela Lima; Não se reprima e Banho de Lua, de Chayenne Santos; Jasmines, de Elisandra Magalhães.

Teatro da Instalação

18h30 - apresentações: Frevo, de Ana Mendes; Não quero dinheiro, de Chayenne Santos; Explosion e Duo Bonecas, de Gledson Oliveira (Unidade Parintins); Lov Of My Life, de Leilah Alves; Célula, de Marcos Felipe; Hora do Recreio, de Elisandra Magalhães.





Centro Pedro Padre Vignola - 11 de outubro

10h - Apresentações: “Xibom Bom Bom e Velha Infância”, de Chayenne Santos; “As Fadas”, de Elisandra Magalhães; “Capa Vermelha”, de Layane Conde; “Dança Portuguesa”, de Jéssica Souza.

Teatro da Instalação - 11 de outubro

18h30 - Apresentações: “Alucinagem”, de Felipe Hidalgo; “Passion”, de Gledson Oliveira; Chorinho, de Ester Padilha; Espetáculo “Amazônia Fantástica”, de Layane Conde Felipe Hidalgo, Ana Mendes, Cristine Lira e Jéssica Nascimento.

*Com informações da assessoria