Tech Week, Fábrica de Cupcake e campeonato de 'Yu-Gi-Oh' agitam Manaus

Três atrações prometem animar a semana da criançada. Desde segunda-feira (7), o Millennium Shopping sedia mais uma edição do Tech Week, que até domingo (13), conta com uma programação de oficinas gratuitas para os pequenos se aventurarem no mundo tecnológico. Já na quinta (10) e sexta-feira (11), é a vez da Fábrica de Cupcakes e, no sábado (12), Dia das Crianças, acontece o Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier (WCQ) Regional 2019.

“O público infantil que visitar o Millennium nesta semana terá uma experiência diferenciada com atrações lúdicas, onde elas poderão brincar, interagir com outras crianças e estimular a criatividade”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

A segunda edição do Tech Week acontece em parceria com a Coca-Cola Brasil, ControlBot - Robótica Educacional, Happy Code - Manaus e Keep - Geek & Tecnologia. Do dia 7 até 11, das 10h às 20h, serão realizadas as oficinas gratuitas de Lego Education, Origami, Slime, Papercraft, micro:bit, programação temática AngryBirds, YouTube e robótica.

No sábado (12) e domingo (13), as oficinas darão espaço ao campeonato de robótica com as seguintes modalidades: seguidor de linha, sumô e desafios de montagem de programação. As categorias serão divididas em diferentes faixas etárias. As inscrições nas oficinas e competição serão feitas online através da plataforma Sympla, através do link: https://tinyurl.com/y22lftze .

Fábrica de Cupcake

Em uma área localizada próxima da entrada da Constantino Nery, será montada a Fábrica de Cupcake, onde as crianças com idade de 4 a 12 anos, poderão confeitar os próprios bolinhos.

A atração acontece em parceria com o Grupo Alemã, e serão quatro sessões que acontecerão ao longo da quinta (19) e sexta (11), às 14h20, 15h20, 16h20 e 17h20. As sessões possuem limite de 10 crianças por vez. As inscrições para essa atividade devem ser realizadas nas redes sociais do Millennium Shopping, informando nome da criança, horário desejado e nome do responsável.

Trading Card Game

No sábado (12), das 11h às 19h, acontece o Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier (WCQ) Regional 2019. O evento é uma oportunidade de encontro entre os colecionadores e duelistas de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). O torneio acontecerá na praça de alimentação do centro de compras.

Um tapete de Duelo WCQ, uma deckbox exclusiva WCQ e um convite para o World Championship Qualifier Nacional 2020 são os prêmios para os duelistas que terminarem o torneio nos quatro primeiros lugares. Já quem ficar do 5° ao 8° lugar levará para casa um tapete de WCQ e um convite para o torneio nacional.

*Com informações da assessoria.