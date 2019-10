‘Agenor, Agostinho e Léo’ lançam primeiro EP neste sábado (12)

MANAUS- Com a proposta de ressaltar a ligação entre a música popular e o salão de dança, a banda ‘Agenor, Agostinho e Léo’ vai lançar o primeiro EP no próximo sábado, 12, a partir das 21h, no Ao Mirante Music Bar na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, no Santo Agostinho. A noite contará também com as apresentações de DJ Madruga e do Sindicato dos Artistas Carentes. Os ingressos custam R$ 10 (até às 23h) e R$ 15 (pós 23h).



Intitulado ‘Dancehall do Seu Manoel’, o EP apresenta as seis primeiras músicas da nova banda do cenário de música independente de Manaus. As músicas já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Com letras leves e inteligentes, o projeto mostra uma nova fase na trajetória dos três artistas. O trio planeja produzir um álbum de estreia com 16 faixas e fomentar a cena cultural da cidade, articulando um trabalho em rede com espaços culturais, bandas, produtores e artistas da nova cena de música da cidade.

*Com informações da assessoria