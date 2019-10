Uendel Pinheiro lança primeiro EP ‘Seja Luz’ no Teatro Manauara

Manaus - Consolidado no cenário musical amazonense, Uendel Pinheiro lança nesta sexta-feira (11) o seu primeiro EP “Seja Luz”. O lançamento acontece a partir das 20h, no Teatro Manauara, na avenida Mário Ypiranga, 1300, no Adrianópolis, a noite terá sessão de autógrafos, seguida de roda de samba aberta ao público.

“Seja Luz” é uma composição de Marlon Oliveira e dá título ao novo álbum de Uendel Pinheiro e estará disponível em várias plataformas digitais, a partir desta sexta-feira. A noite ainda terá o lançamento do vídeo clipe “A Gente Se Perdeu”, música carro chefe do álbum, que estará no Youtube a partir desta data, o clipe tem participação especial de dois influencers digitais de Manaus, o casal Huma Kimaki e Tacyo.

O EP tem cinco faixas, onde Uendel Pinheiro se apresenta em três como compositor: “A Gente Se Perdeu”, “Senti Frio” e “Cedo ou Tarde” - em parceria com Felipe Isperio. O novo trabalho também terá a regravação “Cada Volta Um Recomeço”, uma composição de Nenéo em parceria com Paulo Sério Valle, um dos grandes sucessos de Zezé de Camargo & Luciano.

Nascido em Óbidos (PA), com 33 anos, ele já tem uma carreira consolidada na cidade de Manaus, onde fixou residência a partir de 1999. Atualmente, Uendel Pinheiro é uma das expressões de sucesso do mundo do samba e pagode. Ele impressiona nos números, quando o assunto é música. Ao todo são cinco discos gravados, mais de 80 mil seguidores nas redes sociais, 3 milhões de visualizações no YouTube e a agenda lotada.

Serviço:

Lançamento do EP “Seja Luz” de Uendel Pinheiro no Teatro Manauara

Onde: Teatro Manauara (Av. Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis)

Quando: sexta-feira (11), às 20h.

Quanto: Aberto ao público