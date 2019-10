A espera acabou! Confira as atrações do Lollapalooza 2020

O Lollapalooza Brasil divulgou o line-up completo nesta quinta-feira (10). A nona edição acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja as atrações:



• Guns N’ Roses

• Travis Scott

• The Strokes

• Lana Del Rey

• Martin Garrix

• Gwen Stefani

• Armin Van Buuren

• Vampire Weekend

• Cage The Elephant

• James Blake

• The Lumineers

• Brockhampton

• Alan Walker

• Illenium

• Rezz

• Lp

• Rita Ora

• Kacey Musgraves

• Rex Orange County

• Madeon

• Chris Lake

• A Day To Remember

• Charli Xcx

• City And Colour

• Perry Farrell’s Kind Heaven Orchestra

• R3hab

• King Princess

• Hayley Kiyoko

• Jaden Smith

• Lauv

• Pabllo Vittar

• Emicida

• Djonga

• Kali Uchis

• Silva

• Cat Dealers

• Chemical Surf

• Rashid

• Denzel Curry

• Ajr Victor Lou

• Goldfish

• Fresno

• Evokings

• Fancy Inc

• Jão

• San Holo

• The Hu

• Ashibah

• Mika

• Fractall X Rocksted

• Idles

• Yungblud

• Terno Rei

• Clarice Falcão

• Menores Atos

• Wallows

• Two Feet

• Masego

• Mc Tha

• Boombox Cartel

• Jetlag

• Beowülf

• Barja

• Fatnotronic

• Malifoo

• Edgar

• 509 -E

• Wc No Beat & Ludmilla & Kevin O Chris & Haikaiss & Filipe Ret & Pk & Felp 22



Ingressos

Os ingressos são vendidos no site Tickets For Fun, na bilheteria oficial (Citibank Hall, em São Paulo) e em pontos de venda espalhados pelo país. O Lolla Pass, válido para os três dias, custa entre R$ 1700 e R$ 935 (no terceiro lote). Ingressos para um dia custam de R$ 400 a R$ 800 (no primeiro lote).