Orquestra Infantil realiza concerto em homenagem pelo Dia das Crianças

Manaus- Em homenagem pelo Dia das Crianças, a Orquestra Infantil da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) irá realizar o “Concerto de Criança para Criança” no sábado (12), às 10h30, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro.



Com um repertório repleto de músicas infantis, as crianças tocarão músicas de sucesso como Brilha-Brilha Estrelinha, Baby Shark e muito mais.



A Orquestra Infantil da UEA faz parte do projeto de Orquestras e Bandas Infantis e Juvenis do Amazonas (Probijam) e do Laboratório de Ensino e Práticas Musicais que é realizado por docentes e acadêmicos da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA) sob a coordenação do diretor da unidade Fábio Carmo.

A orquestra mirim é formada por crianças de 7 a 12 anos de idade, e o projeto conta com o apoio de múltiplas pessoas para o desenvolvimento, tendo inclusive participação em editais de incentivos e a procura de parcerias e apoiadores para o crescimento e fortalecimento de suas atividades dentro do estado do Amazonas.

Nesta quinta-feira (10), às 14h, as crianças realizarão um ensaio aberto para a imprensa na Esat, localizada na avenida Leonardo Malcher, Praça 14.

